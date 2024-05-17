17 мая 2024, 19:36

Великобритания включила в санкционный список «Восточную стивидорную компанию»

Unsplash
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Великобритания внесла в санкционный список «Восточную стивидорную компанию» и АО «Топливно-бункерная компания». Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Экономические ограничения страна ввела якобы из-за сотрудничества этих фирм с Северной Кореей и получения выгоды от деятельности в российском транспортном секторе.

«Следующее наименование было добавлено в единый список и теперь подлежит заморозке активов и санкциям в отношении трастовых услуг: общество с ограниченной ответственностью „Восточная стивидорная компания“», - указали в пресс-службе.

Ранее американский Минфин добавил в санкционный перечень имена двух граждан России и три компании. В ведомстве подчеркнули, что попавшие в список россияне и фирмы якобы участвовали в военно-техническом сотрудничестве с КНДР.

Великобритания Северная Корея Санкции Россия
17 мая 2024, 19:42
Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц. Информация об этом указана в арбитражной картотеке.

Под арест попали активы на 462,6 миллиона евро: ценные бумаги, недвижимость, деньги на счетах. В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов.

Два года назад Европейский центральный банк оказывает сильное давление на банк UniCredit, вынуждая его покинуть Россию. При этом акции банка не собирались продавать российским бизнесменам, покупателей искали в Китае, Индии и Турции.

Ранее в России арестовали активы зарубежных банков JPMorgan и дочерней компании Commerzbank. Суд заморозил счета, акции, ценные бумаги и недвижимость.

Евро Банки Суд Россия Недвижимость Аресты
17 мая 2024, 19:32
Стала известна дата первого слушания по делу о нападении на Фицо
РИА «Новости»
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Первое слушание по делу подозреваемого в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулы назначили на 18 мая. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу Специализированного уголовного суда страны (СУС).

СУС на своем заседании в субботу в городе Пезиноке должен будет принять решение о мере пресечения подозреваемому в преступлении.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес как минимум две операции после того, как его доставили в медицинский центр с внутренним кровотечением после покушения.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. После заседания правительства в политика произвел несколько выстрелов 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений. Нападавший ранее участвовал в антиправительственных протестах.

Уголовное дело Убийства Суд Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
17 мая 2024, 19:28
«Вмешательство в дела государства». Захарова — о призыве ЕС разрешить протесты в Грузии
РИА «Новости»
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Призывы Европейского союза обеспечить право граждан на протест в Грузии напоминают вмешательство во внутренние дела государства. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат посоветовала ЕС быть последовательным в своих решениях и призвать власти США, Армении, Молдавии тоже разрешить жителям протестовать.

«Иначе это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства с целью смены режима», - указала Захарова.

Ранее в Грузии в окончательном чтении приняли скандальный закон об иноагентах. Проект вызвал волну протестов в стране. Люди выходили на улицы Тбилиси и требовали отказаться от принятия инициативы.

Власти проявляют твердость и отказываются отзывать инициативу. Оппозиционеры в ответ продолжают устраивать митинги. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии тоже выступили в Тбилиси в поддержку демонстрантов. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что внешние силы намерены совершить переворот в Грузии.

Грузия США Законы Мария Захарова Протесты Россия МИД РФ
17 мая 2024, 19:14
США пересмотрят часть запрета на российские алмазы
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США пересматривают самые строгие элементы запрета G7 на российские алмазы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы хотим убедиться, что мы находим правильный баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все было осуществимо», - рассказал изданию один из чиновников.

Штаты пересматривают части документа после противодействия со стороны африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров из Нью-Йорка.

С 1 января вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов в ЕС и страны «Большой семерки». Осенью должен заработать механизм отслеживания происхождения драгоценных камней. Но оказалось, что последствия станут разрушительными для самих же США.

Европейские торговцы алмазами уже столкнулись с серьезными убытками. Санкции против российских алмазов назвали ошибкой.

G7 США Нью-Йорк Запреты Санкции Россия

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