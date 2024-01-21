Великобритания решила модернизировать ЗРК Sea Viper

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По данным агентства, с помощью ЗРК Sea Viper отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море. После успешного применения комплекса в регионе Великобритания заключила контракт с подразделением концерна MBDA, которое производит ракетные системы.

Агентство уточнило, что ЗРК Sea Viper получил ракеты с новыми боеголовками. Комплекс оснастят программным обеспечением, чтобы он мог противостоять баллистическим ракетам.

В ноябре хуситы объявили, что будут атаковать в Красном море любые корабли, которые перевозят товары для Израиля. В ответ США и Великобритания начали военную кампанию в регионе. Помимо столкновений в море, американские военные наносят удары по северу Йемена.

Нестабильность в Красном море привела к сокращению грузопотока в Суэцком канале.