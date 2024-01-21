21 января 2024, 13:42

Великобритания решила модернизировать ЗРК Sea Viper

Википедия
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Британские власти решили потратить 514 миллионов долларов, чтобы модернизировать зенитный ракетный комплекс Sea Viper. Об этом сообщили агентство Reuters.

По данным агентства, с помощью ЗРК Sea Viper отразили крупнейшую атаку хуситов в Красном море. После успешного применения комплекса в регионе Великобритания заключила контракт с подразделением концерна MBDA, которое производит ракетные системы.

Агентство уточнило, что ЗРК Sea Viper получил ракеты с новыми боеголовками. Комплекс оснастят программным обеспечением, чтобы он мог противостоять баллистическим ракетам.

В ноябре хуситы объявили, что будут атаковать в Красном море любые корабли, которые перевозят товары для Израиля. В ответ США и Великобритания начали военную кампанию в регионе. Помимо столкновений в море, американские военные наносят удары по северу Йемена.

Нестабильность в Красном море привела к сокращению грузопотока в Суэцком канале.

Великобритания Ракеты
21 января 2024, 13:03
Марафонский забег в Гонконге стал смертельным для участника
Global Look Press
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Один человек погиб и 842 получили различные травмы во время марафонского забега Standard Chartered Hong Kong Marathon на 42 километра в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Погибшим оказался 30-летний мужчина, он потерял сознание на стации метро Тинь Хау. Его экстренно отвезли в больницу, но местный житель скончался.

В общей сложности 842 участника марафона получили различные травмы, из них 30 человек обратились за медицинской помощью. В основном люди жаловались на ушибы и растяжения.

Среди женщин победительницей марафона стала представительница Эфиопии Мадина Армино, которая преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут 47 секунд. В мужском зачете победу праздновал кениец Андерсон Серой, показавший результат 2 часа 12 минут 50 секунд.

В 2021 году ультрамарафон на 100 километров прошел в Китае, он стал смертельным для 21 участника.

Гонконг Китай
21 января 2024, 10:49
Стали известны вероятные потери Запада в случае конфискации активов России
РИА «Новости»
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Западные страны лишатся до 288 миллиардов долларов в случае зеркальных мер России на конфискацию ее активов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

По последней актуальной информации, объем инвестиций стран «Большой семерки», Евросоюза, Швейцарии и Австралии в экономику России по состоянию на конец 2022 года составлял 228 миллиардов долларов.

При этом сумма могла увеличиться после перевода средств на счета типа «С» из-за запрета на вывод денег резидентами из недружественных государств.

На Евросоюз пришлось 223,3 миллиарда долларов, из которых 98,3 инвестировал Кипр, 50,1 - Нидерланды, а 17,3 - Германия. Также в пятерку стран по инвестициям в отечественную экономику вошли Франция (16,6) и Италия (12,9).

Замглавы МИД России Сергей Рябков предупреждал, что страна ответит зеркальными мерами на конфискацию активов. По его словам, само обсуждение темы изъятия заблокированных активов является контрпродуктивным.

Россия Запад Евросоюз Деньги Экономика
21 января 2024, 10:37
Почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против АдГ
Global Look Press
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Более 144 тысяч человек в субботу, 20 января, вышли на акции протеста в разных городах Германии. Демонстранты выступили против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщила газета Welt.

По данным полиции, самые крупные демонстрации прошли в Ганновере и Франкфурте - по 35 тысяч человек в каждом городе, Карлсруэ - 20 тысяч человек, Галле - 16 тысяч человек. Протесты также проходили в небольших немецких городах.

Поводом для демонстрация стала статья издания Correctiv, где написали о конференции ультраправых политиков в ноябре рядом с Потсдамом. В их числе оказались представители АдГ. На мероприятии якобы обсуждали возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.

Газета утверждала, что речь идет о высылке двух миллионов мигрантов. Политики захотели избавиться от просителей убежища и «неассимилированных граждан».

Германия Мигранты Протесты
21 января 2024, 10:09
Пентагон сообщил о пострадавшем при обстреле авиабазы в Ираке
Global Look Press
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В результате ракетной атаки на американскую авиабазу «Айн аль-Асад» в Ираке ранения получил как минимум один военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«По меньшей мере один военнослужащий Ирака получил ранения. Еще несколько военных США проходят медицинское обследование на наличие черепно-мозговых травм», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по военному объекту выпустили несколько баллистических ракет, основную часть из которых уничтожили системы противовоздушной обороны. В настоящее время продолжается оценка ущерба от обстрела.

Об атаке на американскую авиабазу стало известно в субботу, 20 января. Сведения о количестве ракет разнятся: по информации телеканала Al Hadath , рядом с объектом рухнули не менее 20 ракет, а издание Shafaq сообщало о пяти.

США Ракеты Пентагон Военные Ирак

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