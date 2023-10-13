Великобритания разместит военный контингент в Северной Европе

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«В следующем году в регионе появятся свыше 20 тысяч британских солдат. Это жизненно важно для защиты национальной инфраструктуры на фоне стратегической конкуренции и гибридной деятельности в этой зоне», - отметили на сайте правительства.

Кроме того, британские подразделения примут участие в учениях НАТО, в которых задействуют вертолеты Wildcat, CH-47 Chinook и AH-64 Apache, а также 25 реактивных истребителей.

Учения в том числе пройдут в море. Занятия проведут восемь кораблей британских ВМС.

«В ходе первого этапа учений Steadfast Defender авианосец Queen Elizabeth возглавит ударную группу. Операция займет шесть месяцев, в это время в Норвегию и Эстонию направят около 16 тысяч британских военнослужащих», - указали авторы материала.

В сентябре военно-морские силы НАТО отработали сценарий задействования пятой статьи устава альянса в прибрежных водах Эстонии и Латвии. По этому положению, атака на одного члена НАТО считается нападением на весь военный блок.