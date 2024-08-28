28 августа 2024, 04:10

Великобритания ради отношений с Европой заключит оборонное соглашение с Германией

РИА «Новости»
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Великобритания и Германия рассчитывают к 2025 году заключить двустороннее оборонное соглашение, которое позволит британскому правительству перезагрузить отношения с Европой. О его подготовке объявил офис премьер-министра Кира Стармера, сообщило РИА «Новости».

«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении», - объявила пресс-служба.

Переговоры уже начались. Стороны рассчитывали осенью согласовать окончательную версию соглашения и к началу 2025 года подписать его.

Аппарат кабмина выпустил заявление о будущем договоре перед визитом Стармера в Берлин, который намечен на 28 августа. Премьер планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, внешнюю политику и экономическую ситуацию.

Кроме Германии Великобритании предстоит озаботиться сотрудничеством с Россией , заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

RT сообщил, что он допустил восстановление отношений после смены власти в Соединенном Королевстве и США.

Германия Великобритания Международные отношения Армия
28 августа 2024, 03:22
Треть приехавших в Финляндию просителей убежища скрылись от властей
Unsplash
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Центры приема беженцев в Финляндии недосчитались почти трети просителей убежища, прибывших через Россию за последний год. Многие из них скрылись в других странах Европы или вернулись домой, сообщило издание Yle.

С осени 2023 года восточную границу Финляндии пересекли 1300 просителей убежища. Из них около 800 человек до сих пор ожидают решения властей о своем миграционном статусе, 120 получили отказ, 50 - легализовалось.

Представитель миграционной службы Юхо Репо сообщил, что обычно на рассмотрение заявлений власти тратили не больше полугода, но из-за большого наплыва беженцев за короткий промежуток времени сроки увеличились.

Еще 400 соискателей убежища исчезли из центров приема. Большая часть пропавших, всего около 260 человек, объявились в других странах Европы, в основном в Германии.

Репо сообщил, что о судьбе остальных 140 человек ничего не известно. Он допустил, что некоторые из них вернулись на родину.

Из-за наплыва беженцев из третьих стран власти Финляндии закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

«Известия» сообщили, что с 24 июня по 31 декабря возобновилось судоходство по приграничному Сайменскому каналу.

Финляндия Россия Беженцы
28 августа 2024, 00:47
Пентагон опроверг ведение гибридной войны с Россией
РИА «Новости»
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США не вступали в конфликт с Россией, поддерживая Украину. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отреагировал на предупреждение российского МИД о последствиях эскалации, сообщило РИА «Новости».

«Я не знаю, что это значит. Опять же, мы не находимся в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфликту с Россией», - сказал он.

По словам Райдера, Украина нуждается в оружии для самообороны. Он сказал, что, снабдив ее вооружением, США лишь поддержали «демократическую страну».

О серьезных последствиях обострения конфликта заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщили «Известия». Он сказал, что взятый американцами курс на эскалацию стал вызывающим и обернется более серьезными проблемами, чем прежде.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад и Украину в шантаже при обсуждениях возможных ударов ракетами Storm Shadow по Москве и Санкт-Петербургу. Он предупредил союзников киевского режима, что они играют с огнем.

США Международные отношения Россия
28 августа 2024, 00:26
США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана
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США будут защищать Израиль, если Иран нанесет удар по еврейскому государству. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

«Мы считаем, что Иран все еще готов нанести удар по Израилю… поэтому мы продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности в регионе», - сказал он.

По словам Кирби, США отправили Ирану послание с призывом не делать этого, а также еще раз предупредили о возможной защите Израиля.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что американское руководство отправило военных на Ближний Восток. Это произошло на фоне риска удара Ирана по Израилю.

По мнению востоковеда Турала Керимова, Израиль и США не знают, как реагировать на действия иранских властей. Он подчеркнул, что в Иране принимают решения с давно просчитанной политикой.

США Израиль Иран Ближний Восток
27 августа 2024, 23:06
Конгрессмен-демократ осудил партию за отсутствие праймериз при выборе Харрис
РИА «Новости»
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Экс-соперник президента США Джо Байдена Дин Филлипс раскритиковал решение Демократической партии отказаться от открытого первичного голосования в поддержку вице-президента Камалы Харрис. В интервью телеканалу Fox News конгрессмен выразил разочарование процессом ее назначения кандидатом на пост главы государства.

«Я разочарован и хочу, чтобы моя партия сделала то, что можно было сделать еще раньше», - заявил Филлипс.

По словам демократа, он уличил собственную партию в отсутствии конкурентного процесса определения кандидата, который бы имел наибольший уровень поддержки у населения.

Филлипс отметил, что он призывал к определенному конкурентному процессу. Его цель была в том, чтобы проводить открытые встречи с делегатами-демократами, а также организовывать интервью с кандидатами.

Ранее американский вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демпартии. Также о своем отказе от участия в выборах заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

США Выборы президента США Камала Харрис Демократическая партия США

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