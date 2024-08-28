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«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении», - объявила пресс-служба.

Переговоры уже начались. Стороны рассчитывали осенью согласовать окончательную версию соглашения и к началу 2025 года подписать его.

Аппарат кабмина выпустил заявление о будущем договоре перед визитом Стармера в Берлин, который намечен на 28 августа. Премьер планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, внешнюю политику и экономическую ситуацию.

Кроме Германии Великобритании предстоит озаботиться сотрудничеством с Россией , заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

RT сообщил, что он допустил восстановление отношений после смены власти в Соединенном Королевстве и США.