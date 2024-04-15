15 апреля 2024, 08:34

Великобритания попросила Армению принять высланных нелегальных мигрантов

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

МИД Великобритании инициировал переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой по поводу высылки нелегальных мигрантов. Власти рассчитывают заключить с этими странами соглашение, аналогичное договору с Руандой, сообщила газета The Times.

МИД Великобритании инициировал переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой по поводу высылки нелегальных мигрантов. Власти рассчитывают заключить с этими странами соглашение, аналогичное договору с Руандой, сообщила газета The Times.

Британское правительство последние полтора года искало страны, готовые принять высланных из Соединенного Королевства нелегальных мигрантов. Эквадор, Бразилия, Парагвай, Перу и Колумбия оказались незаинтересованными, и власти запустили переговоры с Арменией, Ботсваной, Кот-Д’Ивуаром и Коста-Рикой. В резервный список включили Сенегал, Кабо-Верде, Танзанию, Анголу, Того и Сьерра-Леоне.

Обсуждения с Арменией начались в сентябре 2023 года во время визита в Ереван министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти. Сделка еще не состоялась, армянские власти решили проследить за ситуацией в Руанде, которая заключила такое соглашение.

Нелегальные мигранты приплывали в Великобританию на малых судах через пролив Ла-Манш. Их поток с начала 2024 года увеличился в полтора раза. Премьер-министр Риши Сунак допустил выход страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека , если это позволит решить проблему.

Армения Великобритания Дипломатия Мигранты Международные отношения
15 апреля 2024, 07:53
Израиль скоро примет решение об ответе на ракетную атаку Ирана
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Израильское руководство в ближайшее время решит, как именно ответить Ирану на удары по своей территории. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По информации издания, Израиль может огласить свое решение уже 15 апреля.

«Израильское правительство „примет решение о дальнейших шагах“ в понедельник или в ближайшие дни», - указал телеканал.

По данным представителя ЦАХАЛ Питера Лернера, военные уже предложили руководству страны варианты ответа на атаки. В издании отметили, что некоторые из способов не предусматривают ударов по территории Ирана.

Ранее иранская армия выпустила по Израилю около 150 ракет , а также более 100 беспилотников. ЦАХАЛ совместно с иностранными военными смог отбить атаку - большинство из снарядов и БПЛА не достигли территории Израиля.

Американский лидер Джо Байден указал, что США направили в страну дополнительные силы. Он подчеркнул, что Белый дом окажет поддержку ЦАХАЛ.

Израиль Военные Иран Ближний Восток
15 апреля 2024, 07:07
Американские военные отразили удары хуситов по Израилю во время атаки Ирана
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В ночь на 14 апреля американские военные помогли Израилю отразить удары десятков беспилотников и ракет, в том числе со стороны йеменских хуситов. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об этом в соцсети X.

Американские войска при поддержке эсминцев европейского командования ликвидировали более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет , нацеленных на Израиль. По информации CENTCOM, их выпустили из Ирана и Йемена.

«В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные на земле в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами», - сообщила пресс-служба.

Пентагон пообещал продолжить помогать Израилю защищаться от атак со стороны Ирана. Центральное командование заявило о работе с партнерами на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности.

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске в начале апреля. Корпус стражей Исламской революции выпустил дроны, баллистические и крылатые ракеты. Евросоюз объявил о расширении антииранских санкций.

США Израиль Ракеты Пентагон Беспилотники Военные Иран ПВО Йемен
15 апреля 2024, 05:26
Пятерых человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Турции арестовали пять человек в рамках расследования аварии на канатной дороге в провинции Анталья. Об этом в соцсети X сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.

«После оценки предварительного отчета экспертов <…> были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», - уточнил он.

По данным агентства IHA , в числе арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагез. Чиновник ранее руководил компанией ANET, управляющей фуникулером.

До этого Тунч назвал причиной падения фуникулера крепежные материалы, разъеденные коррозией.

Во время падения кабины фуникулера погиб один человек , семеро пассажиров были ранены, а 184 остались подвешенными в воздухе из-за остановки канатной дороги.

Ранее туристы из Санкт-Петербурга рассказали, что два часа провисели над пропастью и только чудом не выпали из кабинки фуникулера. В такой ситуации они оказались со своим четырехлетним ребенком.

Турция Суд Аресты
15 апреля 2024, 02:37
«Швыряло по всей кабине». Российская семья чудом пережила аварию фуникулера в Турции
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Семья из Санкт-Петербурга с четырехлетним ребенком пережила аварию на канатной дороге в турецкой провинции Анталья, в результате которой погиб один из пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Они рассказали, что сначала фуникулер резко остановился. Соседнюю кабинку начало сильно раскачивать из стороны в сторону, другая разбилась об опору. Челнок с россиянами тоже сильно затрясло.

«Нас швыряло по всей кабине, двери открылись, нам просто чудом каким-то удалось всем удержаться, и никто не выпал из кабины», - рассказала пострадавшая россиянка.

В кабинке кроме российской семьи находилась турецкая. Во время тряски все они прижались к полу, боясь пошевелиться. Спасения пришлось ждать более двух часов. В итоге спасатели спустили их по веревке на землю.

После аварии россияне находились в шоковом состоянии, но от госпитализации отказались. По их словам, им даже пришлось заплатить штраф компании, у которой они арендовали машину. Аварию не посчитали уважительной причиной для его отмены, рассказали петербуржцы.

В пятницу, 12 апреля, кабинка фуникулера, в которой находились восемь человек, сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате аварии погиб 54-летний мужчина, семеро получили травмы разной степени тяжести. В остальных кабинках остановившегося фуникулера остались заблокированы 184 человека.

По словам министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, авария произошла из-за коррозии крепежных материалов. Полиция задержала 13 человек, подозреваемых по этому делу.

Санкт-Петербург Турция Туризм

Новости по теме