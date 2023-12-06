Великобритания накажет поставщиков военных товаров в Россию

Читайте нас в:

«Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают военную машину Путина», - объявил британский МИД.

Ограничения наложат на работу иностранных поставщиков, экспортировавших оборудование и комплектующие в Россию. Их внесут в список из десятков физических и юридических лиц, которые накажут за помощь в проведении спецоперации.

Новый пакет санкций анонсировали накануне визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Вашингтон. Он встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами конгресса.

На прошедшем саммите министров иностранных дел НАТО Дэвид Кэмерон убеждал союзников нарастить производство боеприпасов для Украины. Он призвал заключить больше контрактов на ближайшие несколько лет.