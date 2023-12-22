Великобритания изучит законность конфискации активов России в пользу Украины

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МИД Финляндии создал и представил план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

МИД Финляндии создал и представил план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на пресс-службу министерства.

План состоит из двух частей. Вторую подготовят в 2024 году. Финляндия предлагает создать новый смешанный кредитный инструмент - Украинский инвестиционный фонд.

«[Он] позволит реализовать проекты на сумму 50 миллионов евро в 2025–2026 годах», - уточнили в министерстве.

План опирается на некоторые финансовые решения, направленные на исследование рынка и инвестиции. Финское экспортно-кредитное агентство Finnvera сможет финансировать экспорт, при этом компенсировать потенциальные потери.

Согласно плану, правительство Финляндии увеличит капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро. Это необходимо для вложения в частный сектор Украины.

Власти Финляндии недавно подписали оборонное соглашение с США. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это усилит напряженность в отношениях РФ с этим государством. Президент Владимир Путин же сообщил, что Россия создаст Ленинградский военный округ , когда Финляндия вступит в НАТО.