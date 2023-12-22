22 декабря 2023, 07:36

Великобритания изучит законность конфискации активов России в пользу Украины

РИА «Новости»
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Министерство иностранных дело Великобритании изучит законность активов России в пользу Украины. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Тарик Ахмад Уимблдонский.

«Нам необходимо обеспечить соответствие этих мер международному праву. Мы стараемся добиться этого быстрыми темпами», - сказал он.

Тарик Ахмад отметил, что международные партнеры Британии заблокировали большой объем российских активов, но им еще также предстоит проверит законность нового режима конфискации активов.

Ранее СМИ сообщили, что США усилили переговоры с Великобританией, Канадой, Японией, Италией, Францией и Германией о внесении поправок в законодательство, которое позволит им конфисковать замороженные активы России на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что на конфискацию активов Россия ответит зеркальными мерами.

США Великобритания Санкции Россия
22 декабря 2023, 07:29
Власти Финляндии создали план по восстановлению Украины
Pxhere
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МИД Финляндии создал и представил план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

МИД Финляндии создал и представил план по восстановлению Украины на 2025–2026 годы. Об этом сообщило РИА «Новости » со ссылкой на пресс-службу министерства.

План состоит из двух частей. Вторую подготовят в 2024 году. Финляндия предлагает создать новый смешанный кредитный инструмент - Украинский инвестиционный фонд.

«[Он] позволит реализовать проекты на сумму 50 миллионов евро в 2025–2026 годах», - уточнили в министерстве.

План опирается на некоторые финансовые решения, направленные на исследование рынка и инвестиции. Финское экспортно-кредитное агентство Finnvera сможет финансировать экспорт, при этом компенсировать потенциальные потери.

Согласно плану, правительство Финляндии увеличит капитал государственного фонда Finnfund на 25 миллионов евро. Это необходимо для вложения в частный сектор Украины.

Власти Финляндии недавно подписали оборонное соглашение с США. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это усилит напряженность в отношениях РФ с этим государством. Президент Владимир Путин же сообщил, что Россия создаст Ленинградский военный округ , когда Финляндия вступит в НАТО.

Финляндия Украина
22 декабря 2023, 07:25
Названы последствия отказа Украины от транзита российского газа для Европы
РИА «Новости»
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Европа столкнется с перемещением производства и повышением цен для потребителей в случае отказа Украины от транзита российского газа. Об этом сообщило издание Focus.

«С 2025 года Украина намерена отказаться от транзита газа из России в Европу. Поскольку европейский рынок взаимосвязан, для немецких потребителей газ рискует превратиться в очень дорогостоящее топливо», - отметили авторы статьи.

Профессор энергетики и экономики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова отметила, что также такое решение киевских властей приведет к перемещению ряда производств.

«До 10% немецкой промышленности навсегда переместят за территорию страны», - заявила она.

Экономист Мальте Кюпер также добавил, что повышение цен в одной стране ЕС приведет к их росту и в других стран сообщества.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов ранее сообщил, что Украина не станет продлевать соглашение по транзиту российского газа , которое рассчитано до конца 2024 года.

Германия Газ Украина
22 декабря 2023, 07:23
Ранения при нападении стрелка в Чехии получили не менее 25 человек
РИА «Новости»
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В результате нападения в Карловом университете в Праге пострадали не менее 25 человек, 10 из них получили тяжелые ранения. Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек объявил об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«Хотел бы еще уточнить число погибших и раненых. На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии», - сказал он.

Полиция сообщала в своих соцсетях о 15 погибших, а чешские СМИ - о 17 смертях. Студент философского факультета по неизвестной причине открыл огонь по однокурсникам. Его ликвидировали при задержании. Правоохранители заявили, что парень не состоял в террористических организациях.

Стрелку 24 года. Перед преступлением он вел дневник, в котором заявлял о мечте стать маньяком , ненависти к окружающим, рассуждал о суициде и громких случаях скулшутинга. СМИ заявили, что он убил своего отца и заложил дома несработавшее взрывное устройство.

Чехия Стрельба Полиция
22 декабря 2023, 07:06
Депутат в Германии проговорился о «сырьевой» причине поддержки Украины
Unsplash
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В Донбассе находятся крупные залежи лития, который необходим странам Европы для энергетического перехода. Именно по этой причине они поддержали Украину в конфликте с Россией, заявил депутат бундестага от партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер телеканалу Tagesschau.

«Если Европа хочет завершить энергетический переход, ей нужны собственные литиевые месторождения. Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецко-Луганской области», - объяснил он.

Литий, по словам депутата, используют для производства электродвигателей. Европа, сказал он, нуждается в собственных месторождениях. Родерих Кизеветтер заявил, что контроль России над Донбассом поставит Германию в невыгодное положение. Он сказал, что по этой причине возможный компромисс по Украине включит отказ от этих территорий.

Координатор интеграционного комитета «Россия - Донбасс» Андрей Козенко заявлял, что Донецкая и Луганская народные республики благодаря природным ископаемым могли бы стать центром экономического благополучия страны. Там работали металлургические, машиностроительные, нефтехимические и горнодобывающие предприятия.

Германия Международные отношения Донбасс Украина

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