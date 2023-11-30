«Великий политик». Шевченко назвал главную заслугу Киссинджера

«Великий политик. Великий человек в плане того, что умел вести переговоры, реально смотрел на жизнь. Его первая заслуга - окончание войны во Вьетнаме», - сказал Шевченко.

Он напомнил, что Генри Киссинджер неоднократно приезжал с визитами в Советский Союз. Шевченко отметил, что бывший государственный секретарь США славился доброй улыбкой. Он лично видел Киссинджера, когда тот приезжал в Россию в 90-х годах.

Когда Киссинджер приезжал в Россию, ему всегда оказывали должное внимание. Причем на уровне министров и даже глав государства, уточнил Шевченко. Представители внешнеполитического ведомства заранее сообщали о его визите. Для американского политика составлялась особая программа, в которую входили сессии с руководством, добавил Шевченко.

Киссинджер скончался в Коннектикуте. Он был первым политиком США, одновременно занимавшим должность госсекретаря и советника по нацбезопасности страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Киссинджера. Глава государства назвал американского политика выдающимся и мудрым государственным деятелем.