«Это был замечательный день в Москве», - написал он под видеокадрами с военной техникой на Красной площади.

По словам Боуза, страны Запада безуспешно потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян стать «кем-то другим». Журналист отметил, что опрометчивая кампания Европы против России только укрепила «эту великую нацию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что на параде Победы в Москве Россия продемонстрировала всю свою мощь. По духу и содержанию никто не умеет организовывать такие мероприятия, как Россия, отметил он.