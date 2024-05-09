09 мая 2024, 22:54

«Великая нация». Журналист из Ирландии оценил парад Победы в Москве

РИА «Новости»
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Ирландский журналист Чей Боуз выразил слова восхищения после посещения парада Победы в Москве на своей странице в соцсети X. Он указал на провал политики Запада по отношению к России.

«Это был замечательный день в Москве», - написал он под видеокадрами с военной техникой на Красной площади.

По словам Боуза, страны Запада безуспешно потратили миллиарды на то, чтобы убедить россиян стать «кем-то другим». Журналист отметил, что опрометчивая кампания Европы против России только укрепила «эту великую нацию».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что на параде Победы в Москве Россия продемонстрировала всю свою мощь. По духу и содержанию никто не умеет организовывать такие мероприятия, как Россия, отметил он.

Россия Запад Парад Победы Ирландия Москва
10 мая 2024, 00:47
Военная полиция РФ заблокировала колонну «международной коалиции» в САР
РИА «Новости»
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Российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну с шестью БМП Bradley и двумя пикапами «международной антитеррористической коалиции». Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов. Цитату привело РИА «Новости».

По его словам, недеконфликтованную колонну остановили 8 мая в районе населенного пункта Сармоак-Фаукани провинции Хасеке.

«В дальнейшем колонна „коалиции“ развернулась и убыла обратном направлении», - рассказал Попов.

Он также добавил, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела правительственных войск САР со стороны группировки «Джебхат-ан-Нусра»* в провинции Идлиб.

Ранее агентство Reuters сообщило о ликвидации пусковой установки в Сирии истребителем международной коалиции во главе с США. Это объяснили якобы «самообороной», отметив, что удар нанесли после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции «Румалин».

До этого российские военные уничтожили одну из баз боевиков , вышедших из зоны Эт-Танф, в горных районах провинции Хомс.

*«Джабхат ан-Нусра» (она же - «Хайят Тахрир аль-Шам») - террористическая организация, запрещенная в России.

США Сирия Военные Россия
09 мая 2024, 21:18
Лукашенко назвал чушью вербовку сбежавшего в Белоруссию судьи из Польши
РИА «Новости»
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Заявление о политическом убежище приехавшего в Минск польского судьи Томаша Шмидта обязательно рассмотрят. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что не поверил в обвинения польских властей, что Шмидт оказался завербован российскими или белорусскими спецслужбами.

«Они говорят, мы с россиянами вербует таких людей, что это наши агенты, наши сотрудники. Чушь полная», - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что впервые увидел Шмидта во время его пресс-конференции в Минске и счел его «нормальным мужиком». Лукашенко подчеркнул, что попросил сотрудников милиции взять беженца под свой присмотр, чтобы польские шпионы «не угробили человека».

Польская прокуратура объявила, что завела дело на уехавшего из страны судью Томаша Шмидта по подозрению в сотрудничестве с иностранными разведками.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования выяснили, что судья передавал своим кураторам секретную информацию. Прокурор добавили, что добились санкции на арест беглеца.

Судья Томаш Шмидт все обвинения в свой адрес опроверг и пояснил, что покинул страну из-за политических преследований и несогласием с действиями властей.

Заявление о политическом убежище приехавшего в Минск польского судьи Томаша Шмидта обязательно рассмотрят. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Польша
09 мая 2024, 20:54
Прокуратура Польши получила ордер на арест бежавшего в Белоруссию судьи
Pixabay
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Попросившему убежище в Белоруссии судье Второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томашу Шмидту на родине грозит задержание, уголовное дело и арест. Как сообщила национальная прокуратура Польши, Высший административный суд страны удовлетворил ходатайство ведомства о привлечении беглеца к уголовной ответственности и выдал ордер на временный арест.

Попросившему убежище в Белоруссии судье Второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томашу Шмидту на родине грозит задержание, уголовное дело и арест. Как сообщила национальная прокуратура Польши , Высший административный суд страны удовлетворил ходатайство ведомства о привлечении беглеца к уголовной ответственности и выдал ордер на временный арест.

В прокуратуре заявили, что в ходе проверки обнаружили доказательства причастности судьи к работе иностранной разведки и передаче секретной информации, которая может причинить ущерб стране.

Кроме того, Шмидта обвинили в том, что он вел социальные сети на русском языке, представляя Польшу как несамостоятельное государство, которое стремится вступить в конфликт с Россией и Белоруссией.

Судья Томаш Шмидт опроверг все обвинения, заявив, что никакой секретной информации не распространял и никакие документы в Белоруссию не привез. Он подчеркнул, что покинул страну в связи с политическим преследованием.

Телеканал «Звезда» напомнил, что варшавский судья в ходе пресс-конференции в Минске объявил, что снимает с себя все полномочия.

Белоруссия Суд Польша
09 мая 2024, 20:15
«Надо держать порох сухим». Лукашенко объяснил учения с ядерным оружием риском эскалации
РИА «Новости»
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Белоруссия рассматривает тактическое ядерное оружие исключительно как систему сдерживания. Но обращаться с ним надо уметь, для чего в республике начали проведение учений. Как сообщила БелТА, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Белоруссия рассматривает тактическое ядерное оружие исключительно как систему сдерживания. Но обращаться с ним надо уметь, для чего в республике начали проведение учений. Как сообщила БелТА , об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Ядерное оружие Белоруссия Военные учения Александр Лукашенко

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