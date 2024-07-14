Вел себя подозрительно. Полиция обращала внимание на стрелка в Трампа до покушения

Читайте нас в:

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был [замечен] <…> правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», - отметили авторы сообщения.

По данным телеканала, информацию о нем предали по радио агентам секретной службы.

По мнению военного эксперта и журналиста Юрия Подоляки, Трампа от смерти спас случай. Практически одновременно с выстрелом политик резко повернул голову, и в результате пуля задела лишь его ухо.