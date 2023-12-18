18 декабря 2023, 23:02

Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки

РИА «Новости»
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Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

«Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», - указывается в документе.

В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.

Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».

Евросоюз Машины
18 декабря 2023, 23:04
Евросоюз ввел санкции против сына Дмитрия Медведева
РИА «Новости»
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Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Согласно тексту постановления, 28-летний Илья Медведев занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По мнению еврочиновников, таким образом он подрывает суверенитет и независимость Украины.

Кроме того, в 12-й пакет антироссийских санкций попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Всего в рамках нового пакета антироссийских санкций в списки попали 147 фигурантов. 61 из них - физические лица, а 86 - организации. Общее число российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза почти достигло двух тысяч человек.

Европейский союз утвердил новый пакет антироссийских санкций в понедельник, 18 декабря.

Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, попал в санкционные списки Евросоюза. Информация об этом появилась в постановлении , опубликованном в официальном журнале ЕС.

Дмитрий Медведев Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 20:55
Росфинмониторинг, члены ЦИК и ПАО «Туполев» подпали под санкции ЕС
РИА «Новости»
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В новый санкционный список Евросоюза включили Росфинмониторинг, 14 членов Центризбирокома и ПАО «Туполев». Всего в нем указали 147 позиций — 61 физлицо и 86 организацию.

В 12-м пакете антироссийских санкций также оказались ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина», Казанский вертолетный завод и ряд других авиапредприятий, Тульский оружейный завод, телеканалы «Спас» И «Царьград».

Ограничения коснулись особой экономической зону «Алабуга», председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова и главы ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“» Александра Потапова.

Евросоюз также ввел санкции против фонда «Защитники Отечества» и его председателя Анны Цивилевой, глав Республики Алтай и Башкирии Олега Хорохордина и Радия Хабирова.

В силу принятые ограничения вступят с 18 декабря.

Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 20:27
Евросоюз сможет конфисковать активы российских юридических и физических лиц
РИА «Новости»
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Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфисковать финансовые активы юридических или физических лиц. Об этом сообщил ТАСС.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

В их числе запрет на экспорт алмазов из России и реэкспорт алмазов российского происхождения, обработанных в третьих странах. Вводить эти ограничения планируют постепенно. С 1 января 2024 года запретят экспорт бриллиантов, а в период с 1 марта по 1 сентября ЕС введет запрет и на реэкспорт алмазов через третьи страны.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает поставки в Россию деталей и товаров двойного назначения: станков, сервомоторов, электродвигателей, термостатов, литиевых батарей и других. В течение года Евросоюз планирует также отказаться от российского сжиженного природного газа.

Санкции Евросоюз
18 декабря 2023, 18:29
НАТО предупредили о последствиях за размещение F-16 для Украины, а авиабазах
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Идея разместить предназначенные для украинских военных истребители F-16 на авиабазах в соседних странах НАТО чрезвычайно опасна. Об этом в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в последнее время разговоры о скорой передаче украинским военным западных истребителей усилились. Но в ходе заявлений некоторые официальные лица признали, что у получателя нет аэродромов для приема и отправки этого вида истребителей. Кроме того, Украина не располагает достаточным количеством специалистов, которые могут обслуживать эти боевые машины.

«Поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью», - заявил Лавров.

На минувшей неделе заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что подключение авиабаз НАТО для использования украинскими войсками истребителей F-16 сделают Североатлантический альянс непосредственным участником конфликта. Он подчеркнул, что Россия вынужденно пойдет на ответные меры.

Сергей Лавров Самолеты НАТО МИД РФ Украина

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