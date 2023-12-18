Въехавшие в ЕС из России водители смогут перерегистрировать номерные знаки

«Запрет… не препятствует регистрации в государстве-члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», - указывается в документе.

В понедельник ЕС ввел в действие 12-й пакет санкций против России. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена. В частности, запрет на въезд из РФ был снят для автомобилей граждан Евросоюза и машин с дипломатическими номерными знаками.

Также ЕС смягчил ограничения на ввоз в союз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. В документе уточняется, что речь идет об одежде, «которую носят путешественники или которая находится у них в багаже».