«На самом деле разорванная на части страна (Украина - прим. ред.) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ред.), которые ведут в никуда», - сказал он.

По словам эксперта, вступлению Украины в Евросоюз мешают несколько препятствий. Например, возмущения польских, словацких и венгерских фермеров, которые могут проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями. Также есть большие финансовые проблемы - общая цена принятия страны в союз превысит годовой бюджет организации.

Ходсон отметил, что действующие страны ЕС будут не только получать меньше субсидий, но и станут отдавать больше из-за украинской стороны. Именно это станет основной причиной отказа постсоветскому государству в присоединении к союзу.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. По его словам, страны не смогут нормально сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.