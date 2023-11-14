«Ведут в никуда». Переговоры о членстве Украины в ЕС закончатся ничем — СМИ
Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли к чему-то приведут, страна будет большим бременем для объединения. Об этом сообщил профессор политэкономии Университета Лафборо Дермот Ходсон в материале для Guardian.
«На самом деле разорванная на части страна (Украина - прим. ред.) запросто может оказаться в ловушке из-за переговоров (о вступлении в ЕС - прим. ред.), которые ведут в никуда», - сказал он.
По словам эксперта, вступлению Украины в Евросоюз мешают несколько препятствий. Например, возмущения польских, словацких и венгерских фермеров, которые могут проиграть в конкуренции с украинскими агропроизводителями. Также есть большие финансовые проблемы - общая цена принятия страны в союз превысит годовой бюджет организации.
Ходсон отметил, что действующие страны ЕС будут не только получать меньше субсидий, но и станут отдавать больше из-за украинской стороны. Именно это станет основной причиной отказа постсоветскому государству в присоединении к союзу.
Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Украина не вступит в ЕС, пока не решит вопрос с эксгумацией останков жертв Волынской резни. По его словам, страны не смогут нормально сотрудничать, если между ними останется неразрешенный спор.