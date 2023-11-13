«Ведем переговоры». Франция решила прекратить поставку вооружения Украине из своего арсенала

«Мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», - отметил министр.

В упомянутый фонд выделили 200 миллионов евро из французского бюджета. Украина сможет покупать вооружения на эти деньги, но только у французских поставщиков. На данный момент размер военной помощи страны Украину достигает трех миллиардов евро. Главные направления поддержки - обеспечение средствами ПВО и оборудованием для сухопутных войск, в частности транспортом и артиллерией. ВСУ уже получили 30 самоходных французских гаубиц CAESAR.

Лекорню признал, что украинское контрнаступление «продвигается тяжело», однако считает, что для переговоров момент пока не наступил. Предстоящие недели станут «критически важными», добавил министр.