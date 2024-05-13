13 мая 2024, 09:12

Вечеринка в США с участием тысячи человек закончилась стрельбой

Freepik
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В Соединенных Штатах во время вечеринки произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще 13 получили ранения, сообщило издание Daily Mail Online.

Журналисты уточнили, что многолюдное уличное развлекательное мероприятие прошло 11 мая в Стоктоне, штате Алабама.

Несколько участников вечеринки начали стрелять по толпе. В результате пострадали 16 человек, троих из которых спасти не удалось.

Сотрудникам полиции пока не удалось арестовать подозреваемых в нападении. Мэр Филадельфии Джим Кенни утром 13 мая призвал правительство решить проблему доступности огнестрельного оружия в США. Сейчас ведется розыск причастных к стрельбе.

Ранее во Франции задержанный мужчина в участке выстрелил в сотрудников полиции. Пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. Коллеги раненых правоохранителей открыли огонь по злоумышленнику.

США Стрельба
13 мая 2024, 09:58
Демонстранты в Ереване начали перекрывать улицы
Global Look Press
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Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье», есть задержанные.

Участники протестной акции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали перекрывать улицы Еревана. Как сообщило агентство «Sputnik. Ближнее Зарубежье» , есть задержанные.

«Противники передачи Азербайджану приграничных сел начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна», - передали журналисты.

Протестующие начали собирать баррикады из скамеек и мусорных баков. Как сообщило РИА «Новости» , перекрыты проспект Мясникяна и центральная улица Абовяна.

Акция протеста против правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна и делимитации границы с Азербайджаном походят в Ереване. Ранее политику давали час на уход в отставку. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что правительство во главе с Пашиняном не справилось с управлением страной, кабинет министров допустил много промахов.

Армения Отставки Протесты Азербайджан
13 мая 2024, 09:30
Россиянина задержали на акции протеста в Тбилиси
Global Look Press
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Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них — один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

Правоохранители задержали 20 участников протестов против закона об иноагентах в Тбилиси. Среди них - один россиянин и два американца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что полицейские неоднократно призывали участников и организаторов акции «о необходимости повиновения». Однако часть протестующих все равно нарушала порядок, противостояла правоохранителям и оскорбляла их. Поэтому за административные правонарушения сразу по нескольким статьям задержали 20 человек, среди них три иностранца.

«В частности, гражданин России 2002 года рождения, а также гражданин США 1995 года рождения… и еще один гражданин этой же страны», - уточнили в ведомстве.

Один американец отказался предоставлять полицейским персональные данные. Он требовал связаться с посольством США.

В Тбилиси проходят протесты из-за закона об иноагентах. Власти Грузии заявляли, что демонстрацию организовали из-за рубежа.

Грузия США Законы Протесты Россия
13 мая 2024, 07:46
Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил предприятие по производству стрелкового оружия и изучил характеристики новой снайперской винтовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.

Ким Чен Ын опробовал один из образцов оружия в тире и высоко оценил его точность и мощность. Агентство опубликовало фотографию пораженной в десятку мишени.

«Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу - прим. ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне», - указали в издании.

Лидер Северной Кореи также отметил необходимость «в корне» обновить стрелковое оружие и модернизировать оборонные предприятия.

Ранее Южная Корея обвинила КНДР в том, что военные минируют дороги в демилитаризованной зоне. По данным Yonhap , взрывные устройства установили даже на трассах, считавшимися символами межкорейского примирения и сотрудничества.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Оружие
13 мая 2024, 07:45
Силовики с водометами оттеснили митингующих от здания парламента Грузии
РИА «Новости»
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В Тбилиси прошла массовая акция протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». К зданию парламента, окруженному демонстрантами, подвезли водометы и спецназ. Полиции удалось оттеснить митингующих, сообщил «Sputnik Грузия».

Законопроект планировали рассмотреть утром 13 мая на заседании комитета по юридическим вопросам. Оппозиционеры устроили акцию протеста накануне, около 22 часов 12 мая.

Силовики заранее укрепили железными конструкциями ворота во двор парламента на улице 9 Апреля. Сотрудники МВД выстроили кордон. Спецназ и водометы выставили на улице 9 Апреля и проспекте Руставели у площади Свободы.

По информации издания, митингующих оттеснили от служебного входа в здание парламента. Участники акции на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили начали бросать бутылки и оскорблять силовиков. Полиция задержала одного демонстранта.

Противники закона об иноагентах организовали в Тбилиси серию митингов с участием тысяч человек. Среди задержанных за беспорядки - один россиянин. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что провокации организовали из зарубежья.

Грузия Законы Протесты Беспорядки Полиция Общественные акции

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