Вечеринка в США с участием тысячи человек закончилась стрельбой

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Журналисты уточнили, что многолюдное уличное развлекательное мероприятие прошло 11 мая в Стоктоне, штате Алабама.

Несколько участников вечеринки начали стрелять по толпе. В результате пострадали 16 человек, троих из которых спасти не удалось.

Сотрудникам полиции пока не удалось арестовать подозреваемых в нападении. Мэр Филадельфии Джим Кенни утром 13 мая призвал правительство решить проблему доступности огнестрельного оружия в США. Сейчас ведется розыск причастных к стрельбе.

Ранее во Франции задержанный мужчина в участке выстрелил в сотрудников полиции. Пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. Коллеги раненых правоохранителей открыли огонь по злоумышленнику.