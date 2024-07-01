"Вдумчивый парень". В Пекинском университете дали оценку успехам сына Александра Лукашенко

«Он (сын Лукашенко - прим. ред.) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента <…> очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», - подчеркнул представитель вуза.

По его словам, Николай учится в составе группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что, будучи ребенком, работал в поле и обрабатывал картофель. По его словам, за эту работу ему платили по три рубля в день. Зимой ему приходилось ходить за сухостоем, а летом - в лес по дрова.