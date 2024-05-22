22 мая 2024, 22:21

Вдова отдала тело мужа ученым, а его взорвали на военном полигоне в США

flickr.com
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Тело американца Стива Хансена после смерти завещали науке. Спустя некоторое время его вдова узнала, что вместо научных исследований труп супруга взрывали на военном полигоне.

Историю с перепродажей тела опубликовал портал UniLad. По данным издания, американец Стив Хансен хотел после смерти стать донором органов, но врачи признали их непригодными для трансплантации. Тогда его жена Джилл передала труп супруга для использования в научных целях Центру биологических исследований Аризоны.

Научно-исследовательское учреждение продало труп Министерству обороны США. Тело использовали в качестве манекена для краш-тестов в ходе военных и баллистических испытаний. Труп многократно взрывали, из-за чего он получил «тотальные увечья». Все это совершалось без согласия родственников умершего.

Ранее стало известно, что жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп своего дяди, чтобы оформить на него кредит.

Исследования США Военные Полигоны Наука
22 мая 2024, 21:31
Провальные премьеры оставят более 100 сотрудников Pixar без работы
Викимедиа
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Входящая в Walt Disney Company анимационная студия Pixar уволит 14% сотрудников (около 175 человек) после слабых кассовых сборов мультфильмов «Базз Лайтер» и «Элементарно». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо директора студии Джима Морриса.

Кроме того, студия прекратит производство анимационных сериалов для стримингового сервиса Disney.

По словам Морриса, основное внимание студия начнет уделять художественным фильмам.

По данным издания The Hollywood Reporter , сокращения в Pixar станут частью реформы всего холдинга Disney. Руководитель компании Боб Айгер объявил о возвращении к выпуску качественных полнометражных картин, а не сериалов для стриминга.

О проблемах Pixar заговорили в 2022 году, когда головной офис отказался от проката анимационных фильмов «Лука», «Душа» и «Я краснею» в кинотеатрах, которые начали возвращаться к работе после пандемии, а выложил их для подписчиков Disney.

Первая публичная премьера студии «Базз Лайтер» в прокате провалилась. Возместить понесенный ущерб не помогла картина «Элементарно», которая собрала в прокате почти 500 миллионов долларов.

Несмотря на сокращения, Pixar выпустит еще три фильма. «Головоломка - 2» выйдет в прокат 14 июня. В следующем и 2026 году зрителей ждут новая анимационная картина «Элио» и продолжение многолетней франшизы «История игрушек 5».

Российские киносервисы с 1 марта 2023 года убрали из своих библиотек все фильмы и сериалы Walt Disney Company в связи с окончанием срока лицензионных соглашений. Заключить новые контракты американская компания отказалась.

США Сериалы Disney Фильмы
22 мая 2024, 20:32
Названа дата досрочных выборов в британский парламент
Global Look Press
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В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент страны. Дату озвучил британский премьер-министр Риши Сунак.

Он подтвердил информацию, которую распространил Sky News , о планах созвать выборы в указанные сроки.

«Всеобщие выборы пройдут 4 июля», - сказал Сунак после совещания кабинета министров, ход которого транслировал телеканал.

По данным The Guardian , премьер уже получил санкцию короле Карла III на роспуск парламента.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее », - подчеркнул Сунак.

По его словам, стране необходимо решить - развивать уже достигнутый прогресс или столкнуться с риском возвращения к исходной точке, причем без наличия какого-либо плана и уверенности.

Раньше британский премьер уверял, что выборы запланировали на вторую половину года. Состояться они должны не позже января 2025-го, уточнило РИА «Новости».

Великобритания Выборы в Великобритании Риши Сунак
22 мая 2024, 20:03
Франция провела тестовый пуск модернизированной ракеты ASMPA
Википедия
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Первое испытание способной нести ядерный заряд ракеты ASMPA провели во Франции. Об этом в соцсети X сообщил министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Он уточнил, что тестовый пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки выполнил самолет французских ВВС Rafale.

По словам Лекорню, все прошло успешно. Это испытание, подчеркнул министр, конкретизирует задачи, изложенные в законе о военном планировании, касательно сил ядерного сдерживания.

Данный запуск обновленной ракеты «демонстрирует их превосходство и оперативную надежность», заключил Лекорню.

Французский закон о военном планировании, который упомянул министр, приняли в июле прошлого года. Документ предусматривает выделение свыше 400 миллиардов евро на военные расходы в 2024–2030 годах. Это на 40% выше оборонного бюджета республики в предыдущем периоде планирования, отметили «Известия».

Оружие Франция
22 мая 2024, 19:26
Армения обвинила две страны ОДКБ в подготовке войны в Нагорном Карабахе
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В 2020 году минимум две страны ОДКБ принимали участие в подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении. Об этом заявил премьер-министр республики в ходе правительственного часа.

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», - привело его слова РИА «Новости».

По версии Пашиняна, упомянутые им государства лишь имитировали помощь Армении. Он также заявил, что в 2020 году целью военных действий в Нагорном Карабахе была ликвидация независимости республики. Попытки, подчеркнул премьер, не прекратились и после 2020 года.

Нейтрализовать существующие угрозы, добавил Пашинян, поможет демилитаризация границы с Азербайджаном.

В составе ОДКБ сейчас находятся, кроме Армении, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Какие именно страны готовили войну, армянский премьер не уточнил.

Армения Международные отношения Обострение в Нагорном Карабахе ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян

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