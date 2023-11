Вдохновителю Brexit пришлось съесть четыре пениса

Необычное кушанье Фараджу приготовили на реалити-шоу I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! («Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!»). Его участники выполняют различные неприятные испытания, чтобы помочь заработать своей команде дополнительные очки.

На одном из таких испытаний Фарадж со словам «до чего докатился» сжевал верблюжье и коровье вымя, а потом ему предложили ферментированный плод нони, более известного под названием «рвотный фрукт».

Однако большое недоумение у политика вызвала пицца, украшенная половыми органами барана, быка, свиньи и крокодила. После того, как Фарадж откусил кусочек, он отметил, что пенисы плохо прожарены. Вдохновитель Brexit съел всю пиццу и его команда получила девять звезд из 10.