Появившиеся в западных СМИ данные о якобы угрозе для Дании со стороны российских рыбаков направлены на разрушение отношений РФ с Фарерскими островами. Ве это - часть европейской кампании против Москвы. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отношения между Россией и Фарерскими островами основываются еще на соглашении Советского Союза, Дании и местного правительства островов, а также на положении о взаимных отношениях в области рыболовства от 1977 года.

«В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон», - напомнила дипломат.

Уже 47-я по счету сессия комиссии России и Фарерских островов по рыболовству прошла в декабре. Во время заседания стороны согласовали все квоты на наступающий год, добавила Захарова.

Датский научный сотрудник Флемминг Сплидсбоэль отметил, что Дания оказалась в глупом положении из-за того, что России удалось продлить соглашение по рыболовству на фоне конфликта на Украине. По его мнению, РФ якобы «может шпионить за Западом» через Фарерские острова.