Важный сигнал увидели в НАТО от поездки Путина в КНДР

Поездка президента России Владимира Путина в КНДР продемонстрировала всю важность для НАТО дальнейшего развития и углубления отношений со странами Азии. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что входящие в блок страны усилят свою работу по укреплению связи с рядом стран региона.

«Визит президента России Владимира Путина в КНДР подтверждает тесные связи между этими странами, а также отношения с Китаем и Ираном. Это также демонстрирует, что безопасность НАТО не региональная - она глобальная», - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что время деления мира на Европу и Азию ушло безвозвратно, а это значит, что страны Запада вместе со странами-партнерами должны действовать сообща.

«Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», - добавил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июня, прилетел в Якутию, где провел практически весь день. Из столицы республики глава государства отправился в КНДР, где у него запланированы переговоры с председателем государственных дел страны Ким Чен Ыном. Еще одной остановкой российского лидера станет Вьетнам, где Путин встретится с руководителями страны для обсуждения стратегического партнерства и международной ситуации.