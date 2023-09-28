Важность гуманитарного аспекта ситуации в Нагорном Карабахе подчеркнули в Кремле

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«Больше всего в этой ситуации нас обеспокоил гуманитарный аспект. Важно, чтобы переехавшим людям обеспечили нормальные условия», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха оказывают содействие мирного населения.

«Из них многие заявили о желании перейти в сторону Армении. В этом им окажут поддержку», - добавил официальный представитель Кремля.

Глава Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанного государства с 1 января 2024 года. Он поручил распустить все подведомственные организации и учреждения на территории республики.

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