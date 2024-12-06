Важное значение интервью Лаврова Карлсону раскрыли в Германии

«Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, - говорить друг с другом!» - сказал он.

Хеке заявил, что просмотр интервью пойдет зрителям на пользу. Он назвал Лаврова одним из самых опытных политиков в мире и признался, что с удовольствием посмотрел интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Немецкий политик согласился с журналистом в том, что существует угроза реальной войны США с Россией. Он напомнил о диверсии в Балтийском море и наведении американских ракет на российскую территорию.

Для записи интервью Карлсон прилетел в Москву. Он не уточнил, когда именно выпустит беседу с Лавровым. Представитель МИД России Мария Захарова попросила зрителей набраться терпения.