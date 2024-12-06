06 декабря 2024, 00:08

Важное значение интервью Лаврова Карлсону раскрыли в Германии

РИА «Новости»
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Американский журналист Такер Карлсон поступил правильно, взяв интервью о министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В отличие от политиков США, он поддерживает диалог с российскими властями, заявил глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке в соцсети Х.

«Карлсон делает то, что должны делать политики двух ядерных держав, США и России, - говорить друг с другом!» - сказал он.

Хеке заявил, что просмотр интервью пойдет зрителям на пользу. Он назвал Лаврова одним из самых опытных политиков в мире и признался, что с удовольствием посмотрел интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Немецкий политик согласился с журналистом в том, что существует угроза реальной войны США с Россией. Он напомнил о диверсии в Балтийском море и наведении американских ракет на российскую территорию.

Для записи интервью Карлсон прилетел в Москву. Он не уточнил, когда именно выпустит беседу с Лавровым. Представитель МИД России Мария Захарова попросила зрителей набраться терпения.

Германия Сергей Лавров Такер Карлсон Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
05 декабря 2024, 22:01
Лавров указал на бесполезность ОБСЕ
РИА «Новости»
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Нет ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть какую-то значимую роль в рамках своих полномочий. Об этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Мальте. Его слова привели на сайте МИД.

«Не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть хоть какую-то мало-мальски полезную роль в поиске ответов на прямые вопросы в рамках своего круга ведения», - сказал он.

Лавров считает, что в осуществляемой организацией политике «не остается места сотрудничеству и безопасности». Министр уличил ОБСЕ в «гробовом молчании» о действиях властей Украины, в частности, о притеснении русского языка в стране. При этом он считает, что организация могла бы стать точкой сбора интересов членов европейского пространства.

Ранее глава МИД РФ заявил, что члены НАТО без стеснения говорят о возможности нанесения превентивных ударов по российским объектам. Как отметил Лавров, свои истинные намерения альянс «оглашает уже публично».

ОБСЕ Сергей Лавров Россия НАТО МИД РФ
05 декабря 2024, 18:22
Неформальный саммит стран СНГ пройдет перед Новым годом
РИА «Новости»
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Перед Новым годом состоится неформальный саммит стран-членов СНГ. Об этом на церемонии награждения победителей конкурса «Волонтер года 2024» на международном форуме «Мы вместе» сообщил президент России Владимир Путин.

«Скоро у нас будет неформальный традиционный предновогодний саммит СНГ. На нем все вместе подумаем, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия», - сказал он, обращаясь к волонтерам.

Саммиты Владимир Путин Новый год СНГ
05 декабря 2024, 18:17
Макрон принял отставку премьера Франции
Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке от премьер-министра Мишеля Барнье из-за вынесенного его правительству вотума недоверия. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Барнье подал прошение об отставке Макрону. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра», - отметили в сообщении.

Уточняется, что французский лидер принял это прошение и попросил Барнье и его правительство оставаться на посту до тех пор, пока не будет выбран новый премьер-министр страны.

Накануне Национальное собрание вынесло решение о вынесении вотума недоверия правительству Мишеля Барнье. Поводом стали разногласия между политическими силами страны, возникшие в ходе согласования бюджета на 2025 год.

Инициативу поддержал 331 депутат, а для принятия необходимо 288 голосов. Теперь премьер и его правительство уйдут в отставку.

Подобный случай происходит во Франции впервые с 1962 года.

Отставки Эммануэль Макрон Премьеры Франция
05 декабря 2024, 12:24
В провинции Хама начались ожесточенные бои сирийских военных с террористами
Global Look Press
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Сирийские военные вступили в ожесточенные бои в провинции Хама, террористы несут потери. Об этом сообщило Министерство обороны Сирии, заявление ведомства процитировало РИА «Новости».

«Наши вооруженные силы ведут ожесточенные бои с террористическими группировками, которые несут колоссальные потери», - отметили в Минобороны.

По данным военных, самолеты ВВС САР, ВКС России и артиллерия осуществили массированные удары по противнику.

Ранее сирийское оборонное ведомство сообщило, что благодаря общим усилиям Сирии и России удалось успешно вывести из окружения кадетов военно-технической академии в Алеппо. Бойцы отметили, что учащиеся и офицеры академии показали стойкость в бою с террористами, атаковавшими город.

Терроризм Сирия Военные Самолеты Наступление боевиков на севере Сирии

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