«Я уважаю его (Путина - прим. ред.) как политика, я знаю его уже много лет и считаю, что он важная фигура для свой страны», - отметила она.

Артистка призналась, что в целом ее не интересует политика, но, несмотря на это, она испытывает уважение ко всем политикам, включая испанских.

На днях иранский президент Масуд Пезешкиан назвал российского лидера Владимира Путина ценным стратегическим союзником. Он заявил, что иранские власти глубоко ценят эту дружбу.

Президент Владимир Путин - знаковая фигура современной России. Таким мнением поделилась с журналистами News.ru испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья.