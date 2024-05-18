18 мая 2024, 11:36

Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»

Unsplash
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Дикастерия доктрины веры Ватикана опубликовала подписанный папой римским документ, который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка. Нормы вступят в силу 19 мая.

Местные епископы и Святой престол не смогут делать официальных заявлений о сверхъестественности событий. Такие полномочия есть только у папы римского, причем в исключительных случаях.

Нововведения объяснили тем, что епископы говорили о «сверхъестественности» или «несверхъестественности» явлений, а их слова убеждали людей в том, что они должны верить в эти события. Иногда явления ценились больше, чем само Евангелие.

Ранее папа римский написал автобиографию. Ее опубликовали в США и Европе под названием «Жизнь. Моя история в Истории». Понтифик анонсировал выход книги после недавней болезни.

Дикастерия доктрины веры Ватикана опубликовала подписанный папой римским документ , который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка. Нормы вступят в силу 19 мая.

Правила Папа римский Ватикан
18 мая 2024, 12:15
Подозреваемого в покушении на Фицо доставили в суд
Global Look Press
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Юрая Цинтулу, подозреваемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в суд. Об этом сообщил новостной сайт SME.

Мужчину перевозили при повышенных мерах безопасности. Уточняется, что его доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе Словакии.

Инстанция примет решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Нападение на Фицо произошло 15 мая после заседания правительства в городе Гандлова. Глава кабмина получил ранения живот, грудь и конечность. Стрелявшего в премьера оперативно задержали. Сейчас Фицо находится в больнице.

Глава Минобороны республики Роберт Калиняк накануне сообщил, что Фицо перенес еще одну операцию после покушения. По его словам, состояние политика остается тяжелым. Правительство Словакии предоставит более подробную информацию о состоянии премьера, когда позволит ситуация.

Суд Больницы Преступления Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
18 мая 2024, 11:52
Почти 30 человек пострадали в Бишкеке во время ночных беспорядков
РИА «Новости»
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Во время ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии.

В ночь на 18 мая за помощью врачей обратились 29 человек, 15 из них доставили в городскую больницу скорой помощи и национальный госпиталь.

«Остальным была оказана помощь на месте», - отметили в ведомстве.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев побывал в отделении лицевой хирургии нацгоспиталя - там находится раненый пакистанец. У пострадавшего диагностировали перелом челюсти, мужчину готовят к операции.

Около тысячи человек собрались в Бишкеке на акции из-за массовой драки с иностранцами. Позже МВД Киргизии сообщило о стабилизации ситуации. Демонстранты разошлись в результате переговоров с полицией.

Киргизия Больницы Врачи Беспорядки Полиция
18 мая 2024, 10:43
США захотели разместить на земле и в космосе средства для атаки спутников
Unsplash
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Соединенные Штаты хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские аппараты. Об этом сообщила газета New York Times.

США обвиняют Китай и Россию в создании противоспутниковых вооружений, но сами уклоняются от раскрытия информации о собственных работах в этой области.

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении „к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал“», - отметили авторы материала.

По данным СМИ, американцы давно располагают наземными системами подавления связи врага с его спутниками. Сейчас в США принимают меры к их модернизации. В рамках нового подхода Пентагон движется к задаче широкого подавления вражеских угроз способами, схожими с теми, что применяют военно-морские или военно-воздушные силы.

Ранее конгрессмены предложили главе Минобороны США Ллойду Остину представить доклад о последствиях ядерного взрыва в околоземном космическом пространстве.

США Пентагон Космос
18 мая 2024, 09:32
«Ситуация стабильная». МВД прокомментировало обстановку после митинга в Бишкеке
Global Look Press
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Ситуация после стихийного митинга в Бишкеке стабилизировалась. Об этом сообщили на сайте МВД Киргизии.

Правоохранители полностью контролируют ситуацию. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме. Они организовали патрули и начали проводить разъяснительную работу.

«Ситуация на территории города Бишкека стабильная», - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители обеспечивают общественный порядок. Движение на улицах Бишкека восстановили.

Около тысячи человек собрались в центре столицы Киргизии из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, которые разместились в одном из хостелов Бишкека. Участники акции согласились разойтись после переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым.

Драки Киргизия Переговоры Митинги

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