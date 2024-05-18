Ватикан изменил правила признания явлений «сверхъестественными»

Местные епископы и Святой престол не смогут делать официальных заявлений о сверхъестественности событий. Такие полномочия есть только у папы римского, причем в исключительных случаях.

Нововведения объяснили тем, что епископы говорили о «сверхъестественности» или «несверхъестественности» явлений, а их слова убеждали людей в том, что они должны верить в эти события. Иногда явления ценились больше, чем само Евангелие.

Ранее папа римский написал автобиографию. Ее опубликовали в США и Европе под названием «Жизнь. Моя история в Истории». Понтифик анонсировал выход книги после недавней болезни.

Дикастерия доктрины веры Ватикана опубликовала подписанный папой римским документ , который фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка. Нормы вступят в силу 19 мая.