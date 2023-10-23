Вашингтон превратился опаснейший город за время президентствования Байдена — Трамп
Вашингтон стал самой опасной столицей в мире. Город необходимо «очистить и восстановить», заявил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку», - сообщил Трамп.
По его словам, столица Соединенных Штатов стала самым небезопасным городом в мире. В случае выигрыша на президентских выборах в 2024 году политик пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон.
Ранее Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «жуликом и посмешищем». Экс-глава США считает, что деятельность демократа привела страну к хаосу и кровопролитию. Трамп также указал на вину соперника за пост президента в обострении конфликта на Ближнем Востоке.
По мнению Трампа, за атаками на Израиль со стороны ХАМАС стоит администрация Белого дома и сам Байден.