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«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку», - сообщил Трамп.

По его словам, столица Соединенных Штатов стала самым небезопасным городом в мире. В случае выигрыша на президентских выборах в 2024 году политик пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон.

Ранее Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена «жуликом и посмешищем». Экс-глава США считает, что деятельность демократа привела страну к хаосу и кровопролитию. Трамп также указал на вину соперника за пост президента в обострении конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению Трампа, за атаками на Израиль со стороны ХАМАС стоит администрация Белого дома и сам Байден.