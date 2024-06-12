12 июня 2024, 22:41

«Ваши танки идут, идите на площадь, встречайте». Марш-броску на Приштину исполнилось 25 лет

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Со дня военной операции по взятию аэропорта Слатина в Югославии исполнилось ровно 25 лет. Военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко стал свидетелем этих событий. Он поделился эксклюзивной историей в стриме 360.ru с Антоном Шестаковым.

В июне 1999 года мир стоял на пороге Третьей мировой воны. Две сотни российских десантников 12 июня за 7,5 часа преодолели расстояние в 600 километров и предотвратили мировую катастрофу. Силы НАТО подошли к аэродрому Слатина через несколько часов после того, как там закрепились миротворцы. Представители альянса были в шоке: как российские бойцы смогли опередить подразделения НАТО? «По счастливой случайности я оказался в Приштине именно в этот момент. Я встречал эти танки. Мы <…> гуляли в тот момент у друзей-сербов. Вышли, к нам подошла полиция и говорит: ребята ваши паспорта. <…> Я думаю: что-то произошло. <…> „Ваши танки идут, идите на площадь, встречайте“. Наши ребята поехали, полиция, чтобы их встретить, показать им путь», - поделился эксперт.

Сербы уже уходили из Приштины, а албанцы ставили на крышах домов своих снайперов. В городе не было ни одного цветка на клумбах - все они легли на броню российских БТРов.

«И вот они пришли, уставшие ребята, колонна БТРов. Толпа пытается прикоснуться к этим БТРам, а ребята-водители боятся раздавить кого-то, потому что огромное количество людей. И они прошли на Слатину мимо нас», - рассказал Борзенко.

Полицейские решили прикрыть русских на случай, если албанцы начнут стрельбу, напомнил военный журналист.

«Они (полицейские - прим. ред.) быстро удалились. Вот я стал таким свидетелем этих событий», - заключил Борзенко.

Сейчас напряжение вокруг Косова и Республики Сербской только нарастает, заявила сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. По ее словам, на Сербию оказывают беспрецедентное давление.

Косово Военные Сербия Танки
12 июня 2024, 22:51
Разрушительное мегаземлетрясение и цунами. США предупредили о небывалой катастрофе
Pxhere
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Соединенные Штаты могут серьезно пострадать из-за девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование.

«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение», - заявили авторы материала.

Разлом в регионе представляет собой не одну сплошную полосу - он состоит из четырех сегментов. Это сулит небывалую катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, что приведет к мощным подземным толчкам.

Возможный катаклизм лишит жизни более 10 тысяч человек. После катастрофы увеличится риск дополнительных смертей от трупного яда, разливов химикатов и загрязненной воды.

Сильное землетрясение произошло в Тихом океане в конце мая. Магнитуда подземных толчков составила 6,6.

Исследования США Катастрофы Землетрясения
12 июня 2024, 22:49
«Ответ на любую угрозу». В США испугались визита российских кораблей на Кубу
РИА «Новости»
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Визит на Кубу четырех российских военных кораблей стал ответом России на угрозы США разместить у ее границ свои ракеты. Об этом в интервью телеканалу WION заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

По его словам, таким образом президент России Владимир Путин просигнализировал Западу, с какими последствиями тот столкнется в случае продолжения стратегии вооружения Украины.

«Путин делает прямое заявление Западу - если США разместят свои ракеты на расстоянии 10-20 минут полета от Москвы или Санкт-Петербурга, то он может ответить им тем же», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что время полета современных ракет из района Карибского бассейна до Вашингтона составляет не более 10 минут. У США не будет времени на принятие решения для защиты своей территории.

«У России есть ответ на каждую угрозу, которую им могут представить США», - отметил он.

Доктороу выразил мнение, что Россия и Куба в последнее время сильно сблизились.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты следят за группой российских военных кораблей , прибывших в порт Гаваны.

США Ракеты Куба Военные Корабли Россия
12 июня 2024, 22:03
Спецназ в Ереване применил светошумовые гранаты против манифестантов
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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На акции протеста в Ереване спецназ применил против манифестантов светошумовые гранаты. Об этос сообщило РИА «Новости».

В Армении начались волнения 9 мая, днем 12 июня ситуация накалилась и произошло столкновение протестующих и силовиков. Правоохранители пытались оттеснить участников акции от здания парламента. В результате стычки есть пострадавшие, их вынесли на руках с места противостояния и передали медикам в машины скорой помощи.

Манифестанты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также прекращения делимитации границы с Азербайджаном и отказа от передачи ему приграничных территорий.

Армения Спецназ Отставки Скорая помощь Протесты
12 июня 2024, 21:59
США запретили предоставлять IT-услуги на территории России
Freepik
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США запретили своим гражданам и компаниям оказывать некоторые IT-услуги в России. Документ об этом подписал глава  Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина Брэдли Смит, указ опубликовали на сайте ведомства.

Ограничение распространяется на дизайнерские и консалтинговые услуги в сфере информационных технологий, облачные услуги для ряда категорий ПО и услуги IT-поддержки.

«Запрещаются экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из США или лицом из США, услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержке или облачных услуг для соответствующего [ПО] любому лицу, находящемуся на территории [РФ]», - написали в документе.

Запрет начнет действовать с 12 сентября этого года.

Ранее генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что санкции США против оказания IT-услуг в России не отразятся на работе iPhone. При худшем раскладе, у пользователей перестанет работать iCloud.

США Россия Технологии

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