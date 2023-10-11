Читайте нас в:

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. <…> Ваша безопасность - это наша безопасность, ваши ценности - это наши ценности», - сказал он на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

На заседании министров обороны стран альянса, по словам Йенса Столтенберга, обсудят выделение дополнительных средств на защиту украинской инфраструктуры. Он заявил, что поддержка НАТО сыграла для киевского режима ключевую роль.

Сербский доброволец Братислав Живкович сказал журналистам, что все меньше стран НАТО готовы помогать Украине. Против продолжения заведомо проигранного конфликта, по его словам, уже выступили Австрия, Словакия и Венгрия. Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис обвинил альянс в гибели большого количества украинцев. Потери армии, по его словам, составили около 500 тысяч человек.