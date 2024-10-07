07 октября 2024, 23:46

«Ваше превосходительство». Лукашенко обиделся на приветствие российского дипломата

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого в московском аэропорту встретила российская делегация, удивился приветствию одного из дипломатов. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликовавший кадры встречи.

Один из российских дипломатов обратился к белорусскому лидеру со словами «Ваше превосходительство».

«Какое превосходительство? Где ты это видел?» - отшутился Лукашенко.

После этого он поблагодарил российского дипломата и пожал ему руку.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 8 октября.

Канал уточнил, что рабочий визит главы Белоруссии в Россию уже начался. Лукашенко уже переговорил с Госсекретарем Союзного государства, а также послом РБ в РФ.

Ранее сообщили, что у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации - президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

До этого белорусский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что Минск высоко оценивает позицию России в плане развития взаимовыгодных отношений с Белоруссией.

Дипломатия Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Москва
07 октября 2024, 22:04
Белорусским силовикам разрешили сбивать беспилотники всеми способами
Pixabay
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К борьбе с незаконно проникающими на территорию Белоруссии беспилотниками подключили сотрудников всех силовых структур республики, а не только военных. Они получили право использовать против дронов физическую силу, специальные средства и оружие. Новый указ подписал лидер страны Александр Лукашенко. Документ опубликовали на его официальном сайте.

Новый указ внес поправки в документ от 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов». Теперь в него включили беспилотные воздушные суда, транспортные средства, катера, подводные беспилотники и наземные аппараты, которые управляются дистанционным способом или действуют в автоматическом режиме.

Кроме того, право на использование оружия и специальных средств получили и сотрудники Следственного комитета республики, комитета государственных экспертиз, органов финансовых расследований и государственного контроля, а также госинспекции охраны животного и растительного мира, МЧС и таможенники.

В конце сентября белорусские пограничники принудительно посадили неизвестный беспилотник, летавший в 100 метрах от границы с Литвой. По данному факту следователи возбудили административное дело и начали проверку.

До этого два беспилотника заметили рядом с летевшим вертолетом президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его рабочей поездки в Пинский район республики. Комментируя случившееся глава государства заявил, что вопрос с безопасностью воздушного судна - это прерогатива службы безопасности, но прямая атака его вертолета станет поводом для объявлению войны.

Белоруссия Беспилотники Военные Александр Лукашенко Оружие
07 октября 2024, 20:21
Рыбаки нашли туристку в желудке акулы в Индонезии
Unsplash
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Туристка из США отправилась с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию. Во время погружения женщина погибла в пасти акулы, сообщила газета The Sun.

По данным издания, 68-летняя американка ныряла возле острова Реонг. Во время дайвинга ее унесло сильным течением. У гида не получилось вытащить туристку из воды на лодку.

Спасатели искали женщину восемь дней, потом операцию пришлось остановить из-за опасных погодных условий. Вскоре рыбак нашел в желудке пойманной им акулы человеческие останки. На трупе был черный гидрокостюм, поэтому местные чиновники решили, что его носила пропавшая дайверша.

Ранее акула напала на российского туриста , который плавал в водах мальдивского атолла Нуну. Подводный хищник укусил мужчину за ногу, теперь ему предстоит пройти длительную реабилитацию.

В конце прошлого года жертвой нападения акулы стала 26-летняя женщина.

Она успела посадить на надувную лодку своего пятилетнего сына, но сама забраться не успела.

США Спасатели Женщины Индонезия Акулы
07 октября 2024, 18:57
«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
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Отряды шиитской организации «Хезболла» использовали баллистические ракеты для ударов по военным объектам, расположенным в северной части израильского города Хайфа. Об этом со ссылкой на официальное заявление группировки сообщило РИА «Новости».

По данным организации, запущенные ракеты ударили по позициям израильских военных в кибуце Кармиэль, базе Рамат-Давид и поселению Фурейдис.

Обстрел представители «Хезболлы» объяснили защитой Ливана и его народа от израильской агрессии.

Армия обороны Израиля провела массированные бомбардировки Бейрута в конце сентября, в ходе которых погиб лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. После авиаударов командование ЦАХАЛ приказало начать сухопутную операцию на территории Ливана.

В понедельник, 7 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что после очередных ударов авиации ЦАХАЛ на связь перестал выходить командующий иранским спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани. По словам собеседников, офицер отправился в Ливан после гибели Насраллы.

Конфликт Ливана и Израиля
07 октября 2024, 18:54
Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией
Unsplash
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Китай имеет нечестное конкурентное преимущество перед европейскими авиакомпаниями из-за неба над Россией. Об этом телерадиовещательной компании NPO сказала генеральный директор перевозчика KLM Марьян Ринтел.

По ее словам, ЕС должен срочно принять рестрикционные меры, чтобы авиакомпании в Европе могли эффективнее конкурировать с КНР в авиаперевозках.

«Из-за доступа Китая к небу России они экономят от двух до четырех часов пути, что сказывается на стоимости авиабилетов и расходе топлива. Европе нужно хотя бы подумать, как взглянуть на эту ситуацию по-другому», - отметила Ринтел.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен пообещала обеспечить сообществу конкуренцию с Китаем в политике безопасности и внешних делах. По ее словам, сотрудничество между сторонами завершилось и превратилось в соревнование.

Самолеты Россия Евросоюз Китай

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