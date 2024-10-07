«Ваше превосходительство». Лукашенко обиделся на приветствие российского дипломата

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Один из российских дипломатов обратился к белорусскому лидеру со словами «Ваше превосходительство».

«Какое превосходительство? Где ты это видел?» - отшутился Лукашенко.

После этого он поблагодарил российского дипломата и пожал ему руку.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 8 октября.

Канал уточнил, что рабочий визит главы Белоруссии в Россию уже начался. Лукашенко уже переговорил с Госсекретарем Союзного государства, а также послом РБ в РФ.

Ранее сообщили, что у Лукашенко запланированы неформальные встречи с лидерами стран организации - президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

До этого белорусский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, отметив, что Минск высоко оценивает позицию России в плане развития взаимовыгодных отношений с Белоруссией.