«Ваш президент убит». Соратники Прилепина взломали эфир украинского телевидения
Соратники писателя Захара Прилепина из специального подразделения «Родня» провели хакерскую атаку на украинское телевидение и взломали прямой эфир. Об этом сообщили в релизе подразделения, оказавшемся в распоряжении «360».
Хакеры смогли получить доступ к общеукраинскому телеканалу ICTV и запустили свой текст в бегущей строчке.
«Киев окружен. Сложите оружие. Ваш президент убит. Слава России!» - говорилось в послании.
Специалисты «Родни» ранее взломали сайт украинского президента Владимира Зеленского. Они заменили его фотографию на главной странице на снимок бойца с позывным Фальцет на фоне стяга «Родни», а также объявили о его избрании на пост главы государства.
После этого Прилепин отмечал, что взлом сайта является лишь демонстрацией широких возможностей подразделения в информационной борьбе с Украиной.