«Ваш президент убит». Соратники Прилепина взломали эфир украинского телевидения

МИД заявил о блокировке эвакуации россиян из сектора Газа

Процесс эвакуации россиян из сектора Газа остается заблокированным, несмотря на усилия дипломатов и выполнение всех условий сторон конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что причины такого поведения непонятны и вызывают вопросы.

«Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, не разблокируется», - заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что предложение посла Израиля в России Александра Бена Цви о возможности эвакуации россиян в ближайшие две недели недопустимо.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель», - подчеркнула Захарова.

В минувший вторник, 7 ноября, палестинское движение ХАМАС объявило, что Газу могут покинуть обладатели паспортов и Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Франции и Германии.

Выход с палестинской территории открыли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора. На следующий день движение опубликовало новый список, куда вошли 379 человек, в том числе 100 американцев.

Глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил, что составлением списков занимаются США и Израиль. Он добавил, что палестинское движение никак не препятствует для выезда иностранцев со своей территории.