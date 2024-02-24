«Вас тошнит?» Беглый иноагент Смольянинов спел в кафе за 500 евро и еду

Актера-иноагента Артура Смольянинова * заметили в небольшом кафе в Риге. Артист провел трехчасовой концерт, за который получил 500 евро и еду. Кадры с творческого вечера опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации издания, выступление звезды фильма «Девятая рота» прошло 21 февраля в кафе Elpa на улице Бруниниеку. Послушать актера пришли несколько десятков человек, для которых Смольянинов * спел 17 песен.

Во время концерта иноагент рассказывал о «тяжелой жизни» в России и о том, что ему пришлось все начинать с нуля. Один из зрителей заявил Смольянинову * , что когда он поет, лучше не есть.

«Я про „попить“. В смысле, вас тошнит?» - обратился к залу артист.

За свое выступление он получил 500 евро, а также поужинал на 83 евро вместе со своими друзьями, указали авторы статьи.

Смольянинов * выступает на концертных площадках вместе с пианистом и называет этот дуэт «камерным-камерным» составом группы cheLovek. Telegram-канал Russian Fox отмечал, что песни актера звучали в кафе «под грохот посуды».

* признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов