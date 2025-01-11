Варум и Агутин столкнулись с угрозой потери квартиры за 200 миллионов рублей в США

Супруги могут остаться без жилья стоимостью около 200 миллионов рублей в Лос-Анджелесе, где полыхают лесные пожары.

Площадь апартаментов - 300 квадратных метров. Жилье звездной пары находится на первой линии на берегу Тихого океана.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 11 человек. В общей сложности огонь уничтожил свыше 10 тысяч построек, сообщил «Ридус».

Пожары начались в штате с 7 января. К 11 января американские спасатели добились первых успехов в сдерживании распространения огня. Они частично взяли под контроль ситуацию в районе Пасифик-Палисейдс. Жителей из зоны риска эвакуировал, власти ввели комендантский час, чтобы предотвратить мародерство. На месте работают сотрудники Национальной гвардии.