Варшава не поверила сообщениям о размахивавших флагами России поляках в Нигерии

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Он рассказал, что встретился в Варшаве с временной поверенной из посольства Нигерии, и она подтвердила информацию о польских студентах, которые участвовали в пророссийской манифестации.

«Я лично в это не верю», - подчеркнул дипломат.

Вишневский предположил, что поляки стали жертвой незнания местных традиций и законов. Он добавил, что попросил нигерийскую сторону дать возможность студентам вернуться на родину.

Ранее шестерых граждан Польши задержали в нигерийском штате Кано, сообщил RT. Они являлись учащимися Варшавского университета и приехали в Африку с научными целями. По данным правоохранителей Нигерии, студенты участвовали в пророссийской акции и размахивали триколорами.