Вандалы залили красной краской аллею памяти погибшим в ВОВ в Харькове

Врачи городской больницы № 1 Новороссийска сделали операцию подростку, который поместил в уретру магниты. Об этом рассказали в Telegram-канале учреждения.

Медики сообщили, что 14-летний юноша обратился к медикам с жалобами на боли и инородное тело в мочевом пузыре. Врачи провели диагностическую уретроскопию с цистоскопией и нашли 40 магнитных шариков в теле пациента.

«Молодой человек решил поэкспериментировать с собственным телом. Он поместил себе в уретру магнитные шарики. От этого подростку стало плохо», - отметили в больнице.

Ранее австралийские врачи удалили часть полового члена 73-летнему пациенту из-за того, что в его уретре застряли три батарейки, каждая диаметром более сантиметра. Из-за них орган почернел, на нем появились ожоги. Врачи удалили часть пениса пациенту и установили катетер, чтобы мочиться. По словам мужчины, он и раньше засовывал элементы питания в уретру однако в этот раз они застряли.