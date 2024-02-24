24 февраля 2024, 00:11

Вандалы залили красной краской аллею памяти погибшим в ВОВ в Харькове

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Вандалы облили красной краской аллею памяти погибшим в Великой Отечественной войне в Харькове. СК России даст правовую оценку факту осквернения мемориала, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Памятный знак погибшим воинам Красной армии и плиты в честь российских городов измазаны красной краской», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что СК установит обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям всех причастных.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил отношение россиян и украинцев к памятникам, посвященным деятелям культуры. В России не сносят монументы и почитают украинских писателей и других деятелей искусства, отметил он.

Памятники Россия Следственный комитет России Харьков
24 февраля 2024, 00:47
Военные США обнаружили неопознанный летательный аппарат над западной частью страны
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный высотный воздушный аэростат обнаружили военные самолеты США над западной частью страны. Специалисты заявили, что он не представляет угрозы, но его происхождение и назначение неизвестны, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальные лица.

Неопознанный аппарат «дрейфовал на восток в реактивном потоке», сообщили источники. Ранее поступала информация, что шар находится над штатом Колорадо. Его присутствие в воздушном пространстве страны вызвало беспокойство, и власти направили к нему военный самолет для расследования.

Год назад политической головной болью президента США стал китайский аэростат для сбора данных о погоде, который американцы сбили над своей территорией. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда заявил, что не потерпит повторения ситуации с аэростатом.

США Военные Самолеты
24 февраля 2024, 00:45
В Новороссийске подросток засунул в уретру 40 магнитов и попал в больницу
ru.freepik.com
Читайте нас в: Google Новости
Врачи городской больницы № 1 Новороссийска сделали операцию подростку, который поместил в уретру магниты. Об этом рассказали в Telegram-канале учреждения.

Медики сообщили, что 14-летний юноша обратился к медикам с жалобами на боли и инородное тело в мочевом пузыре. Врачи провели диагностическую уретроскопию с цистоскопией и нашли 40 магнитных шариков в теле пациента.

«Молодой человек решил поэкспериментировать с собственным телом. Он поместил себе в уретру магнитные шарики. От этого подростку стало плохо», - отметили в больнице.

Ранее австралийские врачи удалили часть полового члена 73-летнему пациенту из-за того, что в его уретре застряли три батарейки, каждая диаметром более сантиметра. Из-за них орган почернел, на нем появились ожоги. Врачи удалили часть пениса пациенту и установили катетер, чтобы мочиться. По словам мужчины, он и раньше засовывал элементы питания в уретру однако в этот раз они застряли.

Дети Больницы Врачи
24 февраля 2024, 00:16
Люксембург назвал «ошибкой» чествование Гунько в парламенте Канады
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам политика, канадцы не знали всю историю Гунько, поэтому его чествование было ошибкой.

«Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт», - подчеркнул Беттель.

Гунько пригласили в канадский парламент 22 сентября 2023 года по случаю визита украинского лидера Владимира Зеленского. Его представили рукоплещущему залу как ветерана «борьбы против русских». На самом деле он оказался экс-бойцом дивизии СС «Галичина», которая отметилась зверствами в отношении поляков, евреев, белорусов и словаков.

Посол России в Оттаве Олег Степанов подчеркнул, что власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием Гунько. Дипломат назвал произошедшее вселенским позором.

Канада Россия
24 февраля 2024, 00:12
Суд вынес приговор бывшему канцлеру Австрии Курцу
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Земельный суд Вены признал экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца виновным в даче ложных показаний. Ему назначили восемь месяцев тюремного заключения, сообщило издание Reuters.

«Себастьян Курц виновен», - заявил судья Михаэль Радастич.

Инстанция подтвердила, что экс-канцлер дал ложные показания перед парламентским комитетом. При этом суд оправдал Курца по обвинению в назначении его доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров холдинга OeBG.

Экс-канцлер назвал выдвинутые против него обвинения ложными и заявил, что с нетерпением ждет, «когда, наконец, откроется правда».

В России вынесли приговор бывшему депутату из Омска и его жене по делу о порнографии со школьницами. Женщине назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Народного избранника приговорили к 4,5 года колонии строгого режима.

Австрия Суд Приговоры

Новости по теме