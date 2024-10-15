Вандалы вырезали голову ребенка с барельефа на могиле советских воинов в Болгарии

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Агентство опубликовало кадры с последствиями действий вандалов. На фото видно, что на мемориал нанесли черный граффити, а фигуры советских солдат вымазали красной краской.

Ранее неизвестные обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли в Риге. Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов заявил, что полиция не поймала злоумышленников, хотя в центре города установили множество камер.

По его словам, в Риге снесли уже все советские памятники, а теперь начали осквернять связанные с Россией мемориалы.

Латвийское руководство также стало поднимать вопрос о демонтаже таких монументов, добавил журналист. В качестве примера он напомнил об инициативе вице-мэр Риги Эдварда Ратниекса, который предложил снести памятник Барклаю-де-Толли.