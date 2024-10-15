15 октября 2024, 11:33

Вандалы вырезали голову ребенка с барельефа на могиле советских воинов в Болгарии

Википедия
Читайте нас в: Google Новости

Злоумышленники облили красной краской памятник на могиле советских воинов в Софии и вырезали голову ребенка с барельефа. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство опубликовало кадры с последствиями действий вандалов. На фото видно, что на мемориал нанесли черный граффити, а фигуры советских солдат вымазали красной краской.

Ранее неизвестные обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли в Риге. Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов заявил, что полиция не поймала злоумышленников, хотя в центре города установили множество камер.

По его словам, в Риге снесли уже все советские памятники, а теперь начали осквернять связанные с Россией мемориалы.

Латвийское руководство также стало поднимать вопрос о демонтаже таких монументов, добавил журналист. В качестве примера он напомнил об инициативе вице-мэр Риги Эдварда Ратниекса, который предложил снести памятник Барклаю-де-Толли.

СССР Болгария Памятники Вандализм
15 октября 2024, 07:23
КНДР взорвала дороги на межкорейском участке
Читайте нас в: Google Новости
Северная Корея подорвала мосты и некоторые участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи отметили, что северокорейские военные уничтожили восточную и западную трассу к северу от военной демаркационной линии. В связи с этим южнокорейская сторона усилила наблюдение.

Ранее министерство обороны КНДР привело в полную готовность приграничные артиллерийские соединения. В МИД страны заявили, что войска пришли в боеготовность после провокации со стороны Южной Кореи. По данным дипведомства, из соседнего государства несколько раз запускали БПЛА, распространяющие листовки в Пхеньяне.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее «ужасной катастрофой» в ответ на запуск дронов с агитацией. Она обратилась к южнокорейским властям и рекомендовала им серьезно отнестись к ультиматуму.

Северная Корея Дороги Южная Корея КНДР
15 октября 2024, 03:58
Копнули старину. В Китае нашли гробницу древнего правителя с предметами роскоши
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Китайские археологи обнаружили царскую гробницу возрастом около пяти тысяч лет, сообщило агентство Xinhua. В ходе раскопок специалисты обнаружили более 350 различных артефактов.

Гробница площадью 17 квадратных метров находится на территории города Юнчэн. Внутри нее были нашли предметы роскоши - по мнению историков, это могила древнего правителя. Пока что неизвестно, кому конкретно она принадлежит. Авторы статьи уточнили, что руины древнего поселения Ванчжуан - место, где обнаружили гробницу - датируются примерно 4000 - 2600 годами до нашей эры.

На месте строительства жилого дома в Великом Новгороде обнаружили клад. В нем было около 1900 предметов, включая монету X века.

Археология Китай
15 октября 2024, 01:35
Показания Скрипаля по делу об отравлении опубликовали в Британии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Британии состоялись публичные слушания по делу о смерти Дон Стерджес в 2018 году, в ходе которых зачитали письменные показания бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Он отметил, что не считал, что его жизнь находится в опасности. Трансляцию выступления провел телеканал Sky News.

По словам Скрипаля, до отравления он считал, что находится в безопасности. Так он прокомментировал сообщение в Daily Mail о том, что на тот момент якобы беспокоился за свою жизнь.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка в (газете - прим. ред.) Daily Mail. Там говорилось, что за несколько недель до нападения в 2018 году я сказал людям, что моя жизнь находится в опасности. Я не помню, чтобы я так считал или говорил это кому-либо», - объяснил Сергей Скрипаль.

В июне стало известно, что бывший офицер ГРУ и его дочь отказались участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери. На их присутствии настаивали родственники британки Дон Стерджес, которая умерла в результате ЧП.

Великобритания Отравление Скрипалей
14 октября 2024, 19:05
Иран отказался отвечать Израилю в случае «ограниченной» атаки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иранские власти через страну-посредника предупредили Белый дом, что не будут отвечать Израилю в случае атаки по определенным целям. Об этом сообщила израильская телекомпания Kan.

Иран посчитает «раунд закрытым», если ракетный удар ЦАХАЛ будет «ограниченным». В телекомпании отметили, что это послание отличается от других заявлений иранского руководства, обещающих болезненный ответ на обстрел.

Ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил, что командование разработало несколько вариантов плана на случай полномасштабной войны с Израилем. Ответ иранских военных будет зависеть от дальнейших действий, которые предпримет ЦАХАЛ. Тангсири подчеркнул, что Иран предвосхитит все возможные сценарии развития ситуации.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля

Новости по теме