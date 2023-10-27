Вандалы поиздевались над памятником Пушкину в Киеве

Голову памятника обмотали темной тканью. Ее закрепили с помощью красного скотча, которым заклеили глаза поэта.

На постамент вандалы нанесли надпись на украинском языке «Деколонизацию не остановить». Для этого неизвестные использовали красную и белую краску.

В сентябре Министерство культуры и информационной политики Украины запустило исключение из госреестра нескольких монументов, связанных с историей России. В этот список вошли памятник Пушкину, памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу, а также могила советского генерала Николая Ватутина в центре украинской столицы.

Борьбу с памятниками российским и советским деятелям на Украине начали в 2015 году. Тогда в стране приняли закон о так называемой декоммунизации.

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял борьбу украинских властей с памятниками русским поэтам. Он пошутил, что такими действиями Украина нанесла «крупное» поражение России.