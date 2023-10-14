Вандалы облили краской мемориал сподвижникам Суворова в швейцарских Альпах

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Захарова назвала акт вандализма возмутительным и отметила, что посольство России в Берне уже заявило решительный протест внешнеполитическому ведомству Швейцарии с требованием обеспечить охрану мемориала и наказать виновных.

«Мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск. Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории», - говорится в заявлении.

Посольство России в Швейцарии напомнило, что это не первая атака вандалов на мемориал. В октябре прошлого года неизвестные нарисовали на памятнике две черные свастики.

Дипломаты заявили, что направил ноту протеста властям страны, в которой напомнили, что свастика признана символом бесчеловечного национал-социалистического режима, приговоренного Нюрнбергским трибуналом.