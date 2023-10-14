Вандалы облили краской мемориал сподвижникам Суворова в швейцарских Альпах
Расположенный в ущелье Шолленен на территории швейцарских Альп мемориал погибшим сподвижникам Суворова осквернили вандалы. Неизвестные облили синей краской нижнюю часть памятника. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Полный текст ее обращения опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Захарова назвала акт вандализма возмутительным и отметила, что посольство России в Берне уже заявило решительный протест внешнеполитическому ведомству Швейцарии с требованием обеспечить охрану мемориала и наказать виновных.
«Мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск. Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории», - говорится в заявлении.
Посольство России в Швейцарии напомнило, что это не первая атака вандалов на мемориал. В октябре прошлого года неизвестные нарисовали на памятнике две черные свастики.
Дипломаты заявили, что направил ноту протеста властям страны, в которой напомнили, что свастика признана символом бесчеловечного национал-социалистического режима, приговоренного Нюрнбергским трибуналом.