Ван И назвал зрелыми отношения Китая и России

«За прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными», - прокомментировал высокопоставленный китайский дипломат.

Пресс-конференция с участием министров проходит в Пекине, куда Лавров прибыл накануне. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе предстоящие встречи лидеров России и Китая. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся до конца 2024 года как минимум дважды - в июне и октябре - на саммитах ШОС и БРИКС.

Китайская сторона поддерживает стабильное развитие России под управлением переизбранного на пост главы государства Владимира Путина, заявил Ван И.