05 декабря 2023, 09:30

Ван И назвал условие, при котором не будет холодной войны

РИА «Новости»
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Если власти Китая и Евросоюза выберут мир и стабильность, то новой холодной войны не будет. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с европейскими дипломатами в Пекине, сообщило РИА «Новости».

По словам Ван И, Китай и Евросоюз должны выбрать диалог, чтобы не возникло блокового противостояния. Если страны будут открыты и нацелены на общую выгоду, то появится надежда на процветание и развитие мира, добавил он.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что политика Пекина в отношении Брюсселя не изменилась в одночасье и остается стабильной.

Встреча Ван И с дипломатами стран ЕС состоялась в преддверии саммита Китай - ЕС. Мероприятие пройдет в Пекине 7 декабря. В рамках саммита ожидаются переговоры главы КНР Си Цзиньпина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Брюсселе хотят придумать альтернативу китайскому экономическому проекту «Один пояс - один путь», в который вовлечены многие государства, в том числе Россия. В ЕС планируют конкурировать с Китаем за влияние в стратегических регионах.

Китай
05 декабря 2023, 09:32
Премьер Болгарии заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны «Лукойла»
РИА «Новости»
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Российская компания «Лукойл» не нарушила ни одного предписания ЕС, ни законодательства Болгарии, указал премьер страны Николай Денков. Его заявление привело Болгарское телеграфное агентство.

Денков обратил внимание, что работу «Лукойла» без каких-либо нарушений подтверждают все последние проверки. Они показали, что компания в своей деятельности не преступила ни одного предписания Евросоюза, болгарского закона или таможенного постановления, пояснил политик.

Также Денков пообещал, что власти Болгарии опубликуют данные, если в деятельности компании найдут какие-либо нарушения.

Болгария одобрила запрет на использование компанией «Лукойл Нефтохим» в Бургасе российской нефти , начиная с марта 2024 года. С 1 января 2024-го отменят экспортные квоты, а исключение на переработку нефти из РФ полностью - с 1 марта.

НПЗ при этом уже выступил с предупреждением об угрозе остановки производства из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов.

Болгария Нефть Россия
05 декабря 2023, 09:28
Забастовку на КПП на границе с Украиной приостановили в Словаки
Global Look Press
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Словацкие перевозчики приостановили забастовку на украинской границе. Они собираются обсудить решение проблемы с властями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне Еврокомиссия отвергла требование бастующих польских перевозчиков по возврату системы разрешений для украинских автоперевозчиков.

«Европейский союз - это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от [получения] разрешений», - указали словакские перевозчики в своем обращении.

Они выразили протест из-за бездействия правительства сначала часовой блокадой контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. Затем продлили ее на четыре дня. Однако 5 декабря они решили приостановить забастовку.

«Остаемся в предзабастовочной готовности», - отметили в заявлении.

Перевозчики из Словакии сообщили, что планируют в ближайшее время встретиться с министром транспорта и послушать его выводы по сложившейся ситуации. После этого бастующие примут решение о дальнейших действиях.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии присоединился к протестам польских дальнобойщиков. Они призвали отменить систему электронной очереди на границах, а также потребовали ввести коммерческие разрешения для компаний Украины на транспортировку грузов.

Украина Словакия
05 декабря 2023, 07:59
Пушков указал на новый признак конца гегемонии США
РИА «Новости»
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Историческое повышение стоимости золото стала плохим знаком для американского доллара и США. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что в настоящее время котировки цен на золото установились на отметке 2 135 долларов за унцию.

«Она подскочила на 63 доллара всего за один день! Для США и американского доллара это очень плохо», - написал он.

Пушков отметил, что доверие к американской валюте подорвали арест российских активов, неограниченная работа печатного станка Федеральной резервной системы и накопление государственного долга США.

«Все это стало еще одним признаком конца гегемонии США, которой все знали ее», - добавил сенатор.

В ноябре агентство Moody’s Investors Service снизило прогноз кредитного рейтинга США до негативного уровня. Аналитики отметили, что без мер по увеличению доходов и сокращению государственных расходов дефицит государственного бюджета останется на высоком уровне.

США Совет Федерации РФ Золото
05 декабря 2023, 07:21
Лидер демократов в сенате США запросил голосование по помощи Киеву
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Представитель Демократической партии США в сенате Чак Шумер сделал ходатайство о начале голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение нового пакета финансирования на цели безопасности, в том числе поддержку Украины. Об этом сообщил телеканал C-SPAN.

«Я сделал ходатайство о закрытии дебатов по обсуждению законопроекта о новых мерах нацбезопасности», - сказал Шумер.

Согласно протоколу работы сената, у представителей органа после окончания дебатов есть 30 минут на рассмотрение документа, после чего по нему пройдет голосование.

Американские СМИ сообщали, что члены Демократической и Республиканской партий США не достигли компромисса по закону о борьбе с миграционным кризисом и защите границы. Журналисты отмечали, что разногласия между двумя политическими силами еще более углубились.

В Госдепе предупреждали, что США использовали уже 97% средств , выделенных на поддержку Украины.

США Украина

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