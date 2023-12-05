Ван И назвал условие, при котором не будет холодной войны

По словам Ван И, Китай и Евросоюз должны выбрать диалог, чтобы не возникло блокового противостояния. Если страны будут открыты и нацелены на общую выгоду, то появится надежда на процветание и развитие мира, добавил он.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что политика Пекина в отношении Брюсселя не изменилась в одночасье и остается стабильной.

Встреча Ван И с дипломатами стран ЕС состоялась в преддверии саммита Китай - ЕС. Мероприятие пройдет в Пекине 7 декабря. В рамках саммита ожидаются переговоры главы КНР Си Цзиньпина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Брюсселе хотят придумать альтернативу китайскому экономическому проекту «Один пояс - один путь», в который вовлечены многие государства, в том числе Россия. В ЕС планируют конкурировать с Китаем за влияние в стратегических регионах.