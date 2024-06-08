08 июня 2024, 11:50

В Зимбабве решили вступить в БРИКС

РИА «Новости»
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Зимбабве рассчитывает в будущем вступить в БРИКС, вопрос поднимали на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент африканского государства Эммерсон Мнангагва.

«Да, мы с президентом Владимиром Путиным обсуждали эту тему в ходе формата один на один. Я говорил ему, что также разговаривал про это со своим братом, главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше общее стремление», - заявил он.

Зимбабвийский лидер подчеркнул, что никто в БРИКС не высказывается против членства его государства в организации.

«Все нас очень поддерживают, проблем с этим нет. Это может быть Бразилия, ЮАР или Индия - везде я себя чувствую комфортно», - добавил Мнангагва.

Ранее Путин заявлял, что у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников. Также он отмечал, что сообщество уже обогнало «Большую семерку» по общему ВВП.

Международные отношения Россия БРИКС ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 09:14
Во Франции призвали не забывать вклад России в победу над нацистской Германией
Unsplash
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Именно Россия нанесла поражение гитлеровской армии. Только после этого американцы смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу. Необходимо помнить об этом, заявил в эфире Europe 1 бывший кандидат в президенты, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

У политика спросили, как он относится к тому, что Россия не получила приглашение на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

«Мне кажется, Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте», - ответил Земмур.

По его мнению, так произошло потому, что некоторые предпочитают вспоминать именно тех, кто освобождал Францию. В то время другие - приглашать всех союзников по борьбе с нацистской Германией. В последнем случае Россия должна занимать почетное место, указал Земмур.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а только потом во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», - подчеркнул он.

В конце мая французские власти приняли решение не приглашать российскую делегацию на 80-летний юбилей высадки союзнических войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии. В Кремле отметили, что страна и так не собиралась на мероприятие подобного рода.

Военные Европа Россия Армия Франция
08 июня 2024, 05:54
Итальянские предприниматели потеряли 15 млрд евро из-за антироссийских санкций
РИА «Новости»
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Западные компании, покинувшие Россию, потеряли более 107 миллиардов долларов, причем эти потери не восстановить и ситуация только ухудшится. Как отметил накануне ПМЭФ президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини, Рим потерял на санкциях порядка 10-15 миллиардов евро, сообщило РИА «Новости».

По его словам, товарооборот упал с 30 до девяти миллиардов, итальянский экспорт просел на 36%, российский импорт - на 70-80%.

Для Италии это оказалось чувствительным ударом, так как в стране значительно сократились рабочие места, а итальянский бизнес начал терять рынок в России. Сейчас в стране остались порядка 150 компаний, которые уже никуда не уйдут.

«Мы инвестировали кучу денег - порядка 500 миллиардов евро - в экономику России и по праву считаем себя полноценными членами экономического сообщества страны», - подчеркнул Торрембини.

Он добавил, что бизнесмены из Азии и Турции стали активно замещать старых игроков, да и российские компании начали производить собственный продукт. Проблем, по его словам, добавляют польская и литовская таможни, часто блокирующие на границе несанкционные итальянские товары , транзитом идущие в РФ.

Италия Санкции Бизнес ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 04:00
Один из членов экипажа «Аполлон-8» погиб в авиакатастрофе
Freepik
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Один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс стал жертвой авиакатастрофы. Ему было 90 лет, сообщил телеканал Fox News.

«Сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс», - указали в сообщении.

В СМИ появились кадры, судя по которым, самолет, принадлежавший Андерсу, мог сделать «мертвую петлю» над водой и упал в результате пикирования. Авиакатастрофа произошла в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.

Офис местного шерифа подтвердил, что винтажный самолет ВВС упал в воду и утонул.

Андерс был членом экипажа «Аполлона-8» и впервые в истории облетел Луну. Именно он сделал известную фотографию восходящей над ней Земли.

Ранее стало известно о гибели российского триатлониста, участника Олимпийских игр Игоря Сысоева. Он погиб в ДТП в Краснодарском крае.

Авиакатастрофы Самолеты
08 июня 2024, 02:44
Пранкер разыграл главу МИД Великобритании
РИА «Новости»
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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон ответил на звонок неизвестного лица, который представился бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Хотя создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко, в ходе разговора у министра возникли подозрения, - отметили в сообщении.

После проведенного расследования выяснилось, что полученные сообщения и звонок сфальсифицировали неизвестные. Их личности сейчас устанавливаются.

МИД Британии обнародовал факт разговора, чтобы видео с Кэмероном не использовали «для манипуляций».

Российские пранкеры Вован и Лексус ранее разыграли главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Загримировавшись под «африканского политика», они заставили его помолиться для срыва Всемирных игр Дружбы в России.

Великобритания Петр Порошенко

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