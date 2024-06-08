В Зимбабве решили вступить в БРИКС

«Да, мы с президентом Владимиром Путиным обсуждали эту тему в ходе формата один на один. Я говорил ему, что также разговаривал про это со своим братом, главой ЮАР Сирилом Рамафосой. Это наше общее стремление», - заявил он.

Зимбабвийский лидер подчеркнул, что никто в БРИКС не высказывается против членства его государства в организации.

«Все нас очень поддерживают, проблем с этим нет. Это может быть Бразилия, ЮАР или Индия - везде я себя чувствую комфортно», - добавил Мнангагва.

Ранее Путин заявлял, что у БРИКС большой потенциал для присоединения новых участников. Также он отмечал, что сообщество уже обогнало «Большую семерку» по общему ВВП.