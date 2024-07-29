29 июля 2024, 10:50

В Южной Корее решили поднимать рождаемость с помощью домработниц-мигранток

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В Южной Корее запустили пилотный проект по повышению рождаемости. Минтруд завезет в страну домработниц-филиппинок, которые помогут местным женщинам в быту, сообщила газета Financial Times.

Сначала по новой программе в Сеул приедут около 100 мигранток из Филиппин. Женщины пройдут языковую и культурную подготовку, а потом устроятся домработницами.

Им пообещали по два миллиона вон ежемесячно (около 1450 долларов), что примерно вдвое меньше средней ставки домработницы. Если проект окажется успешным, к середине 2025 года наймут еще 1,2 тысячи человек.

«Теперь у работающих родителей есть еще один вариант, отвечающий их потребностям, который может помочь повысить рождаемость и участие женщин в экономической жизни», - заявил представитель Минтруда.

Многие раскритиковали программу. Например, рядовые жители заявили, что не смогут выплачивать домработницам даже такую низкую зарплату.

В России тоже активно обсуждают пути решения проблемы снижения рождаемости. По прогнозу Соцфонда, в 2024 году появятся на свет всего 1,172 миллиона детей.

Дети Семья Южная Корея
29 июля 2024, 11:05
МИД Турции предупредил Нетаньяху об участи Гитлера
РИА «Новости»
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Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Такое заявление сделали в МИД Турции в социальной сети X.

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», - указали в дипведомстве.

В МИД Турции добавили, что человечество будет на стороне палестинцев. Израилю не удастся уничтожить их.

Ранее министр иностранных дел Хакан Фидан прокомментировал в сети X высказывание президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что республика может войти в Израиль , как в Ливию и Карабах. Глава МИД назвал президента Турции «голосом совести человечества».

Накануне ряд СМИ обратил внимание на некрасивый инцидент, когда Эрдоган ударил по лицу мальчика за то, что тот не поцеловал ему руку. Скандальная ситуация произошла на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения в Ризе.

Германия Турция Израиль Реджеп Эрдоган Биньямин Нетаньяху
29 июля 2024, 09:53
В ЧВК «Вагнер» заявили о пятидневном бое с исламистами в Мали
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Группа Вагнера прояснила ситуацию после сообщений о положении своих участников во время боестолкновений в Мали. Заявление ее представителей опубликовало РИА «Новости».

Ожесточенные бои с исламистами 13-й штурмовой отряд группы вел в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля.

Руководил отрядом Сергей Шевченко с позывным Пруд. В группе подчеркнули, что в первый день участникам отряда удалось уничтожить большую часть боевиков и обратить в бегство остальных.

Но противник смог совершить перегруппировку, а также нарастить численность до тысячи человек. Поспособствовала этому в том числе песчаная буря, указали представители ЧВК «Вагнер».

Очередная атака со стороны радикалов произошла 25 июля. Ее отбили, но затем боевики продолжили наращивать активность , «музыканты» понесли потери.

В минувшую субботу бойцы передали последнюю радиограмму, согласно которой их осталось только трое, но они продолжают давать отпор противнику.

«Остались втроем, продолжаем вести бой», - процитировали получившие сообщение участники группы.

Шевченко, по их информации, погиб в бою.

Африка
29 июля 2024, 09:33
Японцев предостерегли от поездок в Россию
РИА «Новости»
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Японский депутат Мунэо Судзуки отправился с визитом в Россию, несмотря на это, японцам по-прежнему рекомендовали не ездить в эту страну из-за «высокого уровня опасности», заявил на пресс-конференции генсек кабмина Есимаса Хаяси. Его процитировало РИА «Новости».

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», - сказал он.

Генсек отказался от имени правительства комментировать цель и дату визита Судзуки в Москву. Он заверил, что Япония продолжит применять антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Судзуки проведет в России с 28 по 31 июля. Он встретится с представителями МИД и Росрыболовства.

Ранее Россия временно запретила Японии вести промысел морской капусты в районе острова Сигнальный на Курилах. Ограничение объяснили ремонтно-профилактическими работами на маяке.

Япония Депутаты Международные отношения Санкции Россия
29 июля 2024, 09:20
Мадуро обвинил хакеров в атаке на систему избиркома в Венесуэле
Global Look Press
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Венесуэла подверглась серьезной хакерской атаке на систему избирательной комиссии. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы сегодня поздно вечером подверглись массивной хакерской атаке, мы знаем, из какой страны она происходила, я не буду говорить», - указал он.

Атаке подверглась система национального избирательного совета. По его словам, оппозиция не хотела, чтобы результаты голосования объявили в понедельник, 29 июля.

Мадуро подчеркнул, что генеральная прокуратура проведет расследование по факту случившегося, а также поздравил технических специалистов с успешной борьбой с хакерской атакой.

По предварительным данным, Николас Мадуро победил на президентских выборах. По итогам обработки 80% протоколов он набрал 51,2% голосов.

Лидер Аргентины Хавьер Милей заявил, что не признает победу Мадуро. Он назвал результат выборов мошенничеством и от имени всей страны выразил надежду, что «вооруженные силы защитят демократию и волю народа».

Аргентина Венесуэла Николас Мадуро Хакеры Выборы

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