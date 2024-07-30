В Южной Корее назвали имя приемника лидера КНДР Ким Чен Ына

Южнокорейская Национальная разведывательная служба представила отчет парламентскому комитету по разведке, в котором оценивается частота публичных выступлений дочери северокорейского лидера, на каких мероприятиях, а также то, какие титулы используются в ее отношении.

Выяснилось, что около 60% общественной деятельности девушки включало сопровождение отца на военные и экономические мероприятия.

Кроме того, по отношению к ней использовали титул «хяндо», который переводится как «проводник» и означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе». Его используют только для обозначения лидеров или их преемников.

При этом разведка Южной Кореи не исключила того, что лидер КНДР выберет другого преемника. Окончательное решение еще не принято. Если же говорить о Ким Чен Ыне, то у него имеются проблемы со здоровьем из-за лишнего веса (140 килограммов), высокого кровяного давления и диабета.

Ранее на Западе заявили, что в случае войны между Южной Кореей и КНДР мировая экономика в первый год потеряет порядка четырех триллионов долларов.