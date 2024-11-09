В Японии пообещали добиться ответа на сигнал Путина

«В этот раз он тоже сказал, что в Японии есть умные люди, которые продолжают сотрудничать с РФ, особенно в области энергетики, несмотря на санкции. Россия ничего в ответ не делает - японские компании продолжают работать», - отметил он.

По словам Судзуки, японскому правительству нужно прекратить действовать по указке США, а завязать новые дипломатические отношения с Россией. Политик напомнил, что власти страны ввели санкции против РФ, а не наоборот, поэтому сейчас все зависит от решения Токио.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия готова к выстраиванию отношений с Японией.

Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.