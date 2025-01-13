В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Толчки зафиксировали около 21:19 по местному времени (15:19 по московскому). Их ощущали на всем острове, в том числе в Осаке. Для Кюсю и нескольких соседних островов объявили предупреждение об угрозе цунами высотой до метра.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее газета Daily Mail предрекла разрушительное землетрясение и цунами в Северной Америке из-за почти тысячекилометрового разлома на дне Тихого океана от юга Канады до севера Калифорнии. По ее данным, если такая катастрофа произойдет, то погибнуть могут более десяти тысяч американцев, в частности, жители штатов Вашингтон и Орегон.