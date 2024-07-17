В Японии извинились перед жертвами стерилизации впервые за полвека
Жители Японии, которых стерилизовали в рамках действовавшего в стране закона о защите евгеники, впервые получили извинения от властей страны. Их принес премьер-министр Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.
«Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства», - сказал он.
Кисида подчеркнул, что подобные меры нарушают человеческое достоинство и допускать подобное нельзя.
«Это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы нельзя отложить», - заметил японский премьер.
Он уже отдал распоряжение проработать необходимые меры по новой системе компенсаций с учетом проведенных с парламентом консультаций.
Положения закона о защите евгеники не соответствующими конституции Японии Верховный суд страны признал в начале июля. Государство обязали выплатить жертвам стерилизации деньги, несмотря на то, что срок давности по делу истек.