В Японии извинились перед жертвами стерилизации впервые за полвека

«Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства», - сказал он.

Кисида подчеркнул, что подобные меры нарушают человеческое достоинство и допускать подобное нельзя.

«Это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы нельзя отложить», - заметил японский премьер.

Он уже отдал распоряжение проработать необходимые меры по новой системе компенсаций с учетом проведенных с парламентом консультаций.

Положения закона о защите евгеники не соответствующими конституции Японии Верховный суд страны признал в начале июля. Государство обязали выплатить жертвам стерилизации деньги, несмотря на то, что срок давности по делу истек.