В Японии два года торговали лососем из России под видом продукции с Хоккайдо

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН попытались сорвать произраильские активисты. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале выступления главы российского внешнеполитического ведомства с предназначенных для журналистов мест встали три человека, которые развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля и требования об освобождении заложников.

Лавров отреагировал на выкрики из зала. Он признался, что не может разобрать ни слова из-за поднятого активистами шума.

«Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите», - призвал министр.

Но в этот момент к участникам акции подошли охранники и потребовали от них покинуть зал. Протестующие не стали возражать.

Лавров на правах председателя проводит заседание руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Совета Безопасности ООН. Главной темой в повестке стала ситуация вокруг сектора Газа.

В ходе своего выступления глава российского МИД заявил, что источником насилия, охватившего регион стала многолетняя политика США , которые пока не готовы исправлять собственные ошибки. Лавров напомнил, что все на все предложения Совета Безопасности ООН о взаимном прекращении огня американские дипломаты накладывали вето.