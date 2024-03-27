В Японии более 100 человек пострадали после приема пищевых добавок

«Число госпитализированных после приема биодобавок увеличилось до 106, и правительство заявило, что проведет экстренную проверку этого типа продукта питания, рекламирующего лечебные свойства, в категорию которого входит около шести тысяч продуктов», - говорится в публикации.

Биодобавку приобретали для снижения уровня холестерина. При этом люди, употребляющие пищевую добавку Beni-Koji, столкнулись с заболеванием почек. В фармкомпании решили отозвать проблемную партию, предположив, что причиной болезней и смерти людей стали компоненты, изначально не предусмотренные в ее составе.

Ранее терапевт Надежда Чернышова объяснила, к чему может привести бесконтрольный прием пищевых добавок. По ее словам, при переизбытке витаминов в организме, в частности, вероятны отравления, кровотечения у женщин и токсическое воздействие на печень.