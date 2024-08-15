15 августа 2024, 02:32

В ВОЗ забили тревогу из-за эпидемии оспы обезьян

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Эпидемия оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Его процитировало агентство Reuters.

«Необходимы скоординированные международные меры для прекращения этих вспышек и спасения жизней», - предупредил он.

По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило показатель прошлого года. В настоящее время специалисты зарегистрировали более 14 тысяч заболеваний.

В ВОЗ уже разработал план превентивных мер против распространения оспы стоимостью свыше 15 миллионов долларов.

Служба общественного здравоохранения расследовала вспышку оспы обезьян в Стокгольме. В апреле в Швеции медики зафиксировали большое количество случаев заражения оспой обезьян. В основном заболели мужчины нетрадиционной ориентации.

Здравоохранение Мужчины Оспа обезьян
15 августа 2024, 03:34
«Пора собирать вещички». В Польше испугались войны между членами НАТО
РИА «Новости»
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Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра обернется распадом Североатлантического альянса. Своим прогнозом поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

«Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички», - сказал он.

По словам генерала, альянс не будет участвовать в войне между его членами и будет стремиться к разрешению всех споров дипломатическим путем. Скшипчак отметил, что некоторые члены НАТО поддержат Турцию, другие Грецию, это и приведет к концу блока.

Конфликт между Турцией и Грецией носит многолетний характер. Кроме вопроса разделенного Кипра, камнем преткновения у государства стал шельф в Эгейском море, где располагаются принадлежащие Греции острова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти соседней страны от дальнейшей эскалации. Так он ответил на угрозы греческих военных применить систему ПВО С-300 против турецких военных самолетов.

Турция Кипр Греция Войны НАТО Польша
15 августа 2024, 02:23
Бывший бункер Гитлера превратили в шикарную гостиницу
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Бывший бункер Санкт-Паули в Гамбурге времен нацистского режима Адольфа Гитлера переоборудовали в гостинично-развлекательный комплекс. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале указали, что здание построили «с использованием принудительного труда во времена нацистского режима Адольфа Гитлера». Сейчас оно пережило возрождение.

«В Гамбургском бункере теперь есть два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше в форме пирамиды», - отметили в сообщении.

Стоимость номеров в гостинице варьируется от 180 до 269 евро. На первом этаже для постояльцев работают кофейня, бар и магазин, где можно купить товары с мерчем Hard Rock.

Также на пятом этаже бывшего анкера открыли ресторан La Sala, что в переводе с испанского означает «гостиная». На самом верху бункера находится сад с баром и прогулочной дорожкой, огибающей здание.

Ранее ФСБ России обнародовала показания доставленного в Москву личного адъютанта Гитлера офицера СС Отто Гюнше. Он рассказал о последних днях фюрера.

Германия Отели Магазины Рестораны
15 августа 2024, 02:16
В США россиянина осудили за продажу краденых банковских данных
РИА «Новости»
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Окружной суд США приговорил россиянина Георгия Кавжарадзе к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных. Ему придется также возместить более одного миллиона долларов ущерба, сообщила на своем сайте прокуратура округа Колумбия.

«Георгий Кавжарадзе, 27 лет, житель Москвы, Россия, был приговорен сегодня к 40 месяцам тюремного заключения за то, что он был активным продавцом краденой финансовой информации, учетных данных и другой личной идентификационной информации (PII) на криминальном интернет-рынке под названием Slilpp», - говорится в заявлении.

Москвич признал себя виновным 16 февраля. В Сети он был известен под псевдонимами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS.

В период с июля 2016 года по май 2021 года он перечислил более 626 100 украденных учетных данных для входа в систему для продажи на Slilpp, а также продал более 297 300 из них на нелегальной торговой площадке. Позже выяснилось, что все эти учетные записи были связаны с мошенническими транзакциями на сумму 1,2 миллиона долларов.

Прокуратура отметила, что в августе 2021 года ему предъявили обвинение, а впоследствии москвича экстрадировали в США.

Ранее Окружной суд штата Флорида отпустил под залог россиянина Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве.

США Банки Суд Тюрьмы Приговоры Россия Деньги
15 августа 2024, 01:55
Мэрия Хельсинки захотела выкупить принадлежащую россиянам арену Helsinki Halli
РИА «Новости»
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Представитель мэрии города Хельсинки заявил, что сейчас ведутся переговоры о добровольной продаже крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, которая принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Об этом РИА «Новости» заявили в администрации финской столицы.

«Что касается города, то переговоры [о продаже арены] уже начались», - сказал представитель мэрии.

В администрации отметили, что город предпринимает шаги по выкупу акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации. Если не получится, то Хельсинки применит иные меры.

До этого газета Helsingin Sanomat сообщила, что компании Helsinki Halli Oy, управляющей ареной, грозит банкротство из-за неоплаченных счетов на сотни тысяч евро. Погасить долги не получится, так как бизнесмены-владельцы находятся под санкциями и финские банки не смогут обработать их платежные операции.

В начале года внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долгов по коммунальным услугам.

Финляндия Россия Переговоры

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