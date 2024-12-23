«С момента подписания контракта прошло почти 11 лет. Несложно понять, что за столь долгий период стоимость технологий, особенно таких сложных, могла претерпеть изменения», - сказал он.

По словам Сийярто, такие бюджетные перемены - это привычная практика для строительства атомной электростанции. В Венгрии следует провести переговоры по этому вопросу, подчеркнул он.

Ранее поляков возмутила новость о строительстве американской АЭС в Польше рядом с недостроенной советской станцией в Вейхеровском уезде. Люди огорчились, потому что на выбранной для постройки территории очень красивые места, которые испортят промышленностью.