В Венгрии назвали скандалом слова Харрис об Орбане

«Прежде всего, это скандал. Это скандал - так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», - отметил глава венгерского МИД.

Он подчеркнул, что Орбан на посту премьер-министра находится по воле народа на протяжении 14 лет и заявление Харрис показывает полное неуважение к венгерской нации. На вопрос о последствиях Сийярто ответил, что это, «определенно, не лучший старт».

Харрис назвала Виктора Орбана, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом „убийцы“». Помимо этого, критикуя своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа, вице-президент США охарактеризовала российского лидера Владимира Путина как диктатора.