В Вашингтоне задержали около 200 участников протеста в здании конгресса
Полицейские арестовали около 200 демонстрантов за протест в одном из зданий конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции Капитолия.
«Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей», - отметили полицейские.
Манифестанты устроили акцию протеста против поставок оружия Израилю. Митинг провели в преддверии предстоящего визита в США израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Ранее стало известно, что премьер Израиля решил в ходе поездки в Вашингтон встретиться с кандидатом в президенты Америки Дональдом Трампом. Также политик запланировал побеседовать с вице-президентом Камалой Харрис и главой Штатов Джо Байденом. По данным журналистов, Нетаньяху выступит с речью перед конгрессом.