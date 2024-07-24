24 июля 2024, 05:30

В Вашингтоне задержали около 200 участников протеста в здании конгресса

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Полицейские арестовали около 200 демонстрантов за протест в одном из зданий конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

«Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей», - отметили полицейские.

Манифестанты устроили акцию протеста против поставок оружия Израилю. Митинг провели в преддверии предстоящего визита в США израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее стало известно, что премьер Израиля решил в ходе поездки в Вашингтон встретиться с кандидатом в президенты Америки Дональдом Трампом. Также политик запланировал побеседовать с вице-президентом Камалой Харрис и главой Штатов Джо Байденом. По данным журналистов, Нетаньяху выступит с речью перед конгрессом.

США Израиль Вашингтон Протесты Биньямин Нетаньяху
24 июля 2024, 03:11
Во Франции выбрали кандидата на пост премьера
Unsplash
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Блок левых партий «Новый народный фронт», победивший на выборах в парламент Франции, выбрал единого кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление от партии.

«„Новый народный фронт“ представил президенту республики предложение назначить премьер-министром Люси Кастец», - отметили в документе.

Такое решение приняли после долгих переговоров, где представители партий много спорили из-за разногласий. Кандидатуру согласовывали более двух недель.

Ранее бывший премьер-министр Эммануэля Макрона Эдуар Филипп предложил создать правоцентристскую коалицию с помощью объединения депутатов-центристов и правоцентристов. Как отметили СМИ, такая группа позволит получить большинство в новом парламенте и опередить левый «Новый народный фронт».

Франция
24 июля 2024, 02:41
«Столкновение неизбежно». Россию могут втянуть в конфликт на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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Большая война разразится на Ближнем Востоке, столкновение неизбежно, заявил главный редактор Forbes Стив Форбс. Он отметил, что в конфликт могут втянуть не только США, но и Россию.

«Между Израилем, „Хезболлой“ и Ираном назревает большая война. Столкновение неизбежно. <…> Единственный оставшийся вопрос - это время взрыва», - написал главред.

Форбс считает, что конфликт может стать настолько масштабным, что в него потенциально могут включиться не только Соединенные Штаты, но и Россия. В качестве горячей точки журналист обозначил границу Израиля и Ливана, где расположены позиции «Хезболлы».

Востоковед Евгений Сатановский ранее заявил, что Россия не станет вмешиваться ирано-израильский конфликт. Вмешательство в конфликты между Израилем и арабами ни к чему хорошему не привело в прошлом, напомнил эксперт.

Израиль Россия Иран Forbes
23 июля 2024, 22:24
В США опровергли слухи о смерти экс-президента Джимми Картера
РИА «Новости»
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Информацию о смерти бывшего президента США Джимми Картера опровергли в его центре. Там назвали ложным сообщение о его кончине, которое распространилось в социальных сетях, об этом сообщило РИА «Новости».

«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим - прим. ред.) изменений не было», - сообщили агентству.

Сообщение о смерти Картера незадолго до своего 100-летнего юбилея появилось в социальных сетях во вторник. Первоисточником лже-информации назвали крайне правую активистку Лору Лумер.

Американские СМИ сообщили, что действующий президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в среду.

США Соцсети
23 июля 2024, 22:05
Байден впервые появился на публике после выхода из предвыборной гонки
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден впервые после заявления об отказе участвовать в предвыборной гонке появился на публике. Об этом сообщил канал Fox News.

«Президент Байден впервые появляется на публике после приостановки своей предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон», - написали в публикации.

Журналисты отметили, что глава Штатов сел в самолет Air Force One, чтобы отправиться в Белый дом.

Ранее стало известно, что в среду Байден выступит с обращением к американцам по поводу его выхода из предвыборной гонки. Эта речь президента будет первой после того, как появилась информация о его заражении коронавирусом.

Как отметило издание The Dossier со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, Байдену понадобилась экстренная медицинская помощь во время его последней поездки в Лас-Вегас. Журналисты сомневаются, что причиной такой срочности мог стать именно коронавирус.

США Выборы президента США Джо Байден

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