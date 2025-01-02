02 января 2025, 00:44

В ударе молнии по Капитолию увидели предзнаменование

Unsplash
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В канун Нового года молния ударила по Капитолию. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли увидел в произошедшем знак судьбы. Он сообщил об этом в соцсети X.

«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?» - сказал он.

В новогоднюю ночь на округ Колумбия обрушился мощный шторм. Молния ударила в два самых символичных места США - в вершину монумента Вашингтона и купол Капитолия.

В январе в Штатах сменится власть. После демократа Джо Байдена пост президента займет республиканец Дональд Трамп , который пообещал остановить конфликт на Украине и допустил вступление в войну с Ираном. Инаугурация пройдет 20 января. В ожидании этого события 327 гендиректоров компаний покинули свои посты, а некоторые знаменитости уехали из страны. Среди них актеры Том Хэнкс , Ричард Гир и ребенок бизнесмена Илона Маска.

США Белый дом в США Вашингтон
01 января 2025, 23:53
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Global Look Press
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Количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане выросло до 15 человек. В больницах для лечения остались 25 получивших травмы пешеходов. Об этом в комментарии телеканалу ABC News заявил представитель полиции штата Луизиана Трой Картер.

Откуда появились новые данные он не уточнил. Журналисты напомнили, что ранее суперинтендант полиции города Энн Киркпатрик подчеркивала, что может говорить о гибели только 10 человек. При этом она уточняла, что несколько пострадавших получили тяжелые для жизни травмы.

После появилась информация, что число жертв теракта выросло до 12, а теперь и до 15.

По предварительным данным , за рулем внедорожника находился 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар, который без остановок проехал три квартала, где работали ночные заведения и собралось большое количество людей для встречи Нового года. После остановки он начал стрелять по сотрудникам полиции и успел ранить двоих, пока его не ликвидировали ответным огнем.

Помощник главы отдела ФБР в Новом Орлеане Алтея Дункан заявила, что следствие не верит, что Джаббар действовал в одиночку. Она подчеркнула, что ликвидированный подозреваемый имел статус ветерана армии.

«Мы настойчиво проверяем каждую зацепку, в том числе и тех, кто связан с ним. Вот почему нам нужна помощь общественности. Мы спрашиваем, общался ли кто-нибудь с Шамсуддином Джаббаром за последние 72 часа», - подчеркнула она.

Президент США Джо Байден поручил ФБР взять на себя все расследование теракта в Новом Орлеане. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

США ФБР Терроризм Водители Полиция
01 января 2025, 21:38
Электромобиль Tesla Cybertruck взорвался перед отелем Трампа в Лас-Вегасе
Global Look Press
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Сильное пламя охватило электромобиль Tesla Cybertruc на улице Фэшн-Шоу-драйв в Лас-Вегасе рядом с торговым центром и принадлежащим избранному президенту США Дональду Трампу отелем Trump International. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) постоялец отеля с никнеймом Ayackle, ставший свидетелем происшествия.

Он опубликовал видео с горящей машиной, снятое изнутри здания.

«Наш багаж до сих пор стоит у двери, и именно там мы были, когда это произошло», - пояснил автор ролика.

Пользователи в комментариях сочли этот горящий электрокар попыткой поссорить владельца компании Tesla предпринимателя Илона Маска и владельца отеля - избранного президента США Дональда Трампа.

Городское издание News3lv сообщило, что на место прибыли пожарные службы Лас-Вегаса для тушения горящей машины.

В пресс-службе полиции города заявили, что приступили к расследованию причины возгорания транспортного средства. В ведомстве добавили, что призвали гостей и жителей Лас-Вегаса отказаться от посещения этого района пока на месте работают специалисты.

Предоставить другие комментарии в экстренных и силовых структурах города отказались.

В конце декабря газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что владелец компании Tesla, американский предприниматель Илон Маск настолько сблизился с избранным президентом США Дональдом Трампом, что переехал в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Собеседники журналистов подчеркнули, что Маск взял в аренду коттедж на территории резиденции главы государства и теперь находится в постоянном контакте с лидером страны. Такое сближение Трампа не понравилось многим членам его команды. По мнению источников после инаугурации они начнут оттеснять Маска, чтобы сократить его влияние.

США Пожары Взрывы Tesla Дональд Трамп Илон Маск
01 января 2025, 21:28
Установлена личность въехавшего в толпу в Новом Орлеане водителя
Freepik
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Предварительно установлено имя подозреваемого в совершении теракта в Новом Орлеане. Это 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, сообщило местное издание Nola.

«Вероятно, его застрелил один из полицейских, по которым он открыл огонь после наезда на людей. Сейчас выясняется, были ли у преступника сообщники и откуда у него пикап с техасскими номерами», - отметили в сообщении.

Источники The New York Post заявили, что Джаббар вырос в Техасе. Кроме того, мужчина 10 лет прослужил в армии. Он использовал для атаки пикап, который взял в аренду.

Как выяснил телеканал CNN , перед новогодней ночью на Бурбон-стрит не установили стальные заграждения, которые могли бы помешать водителю пикапа совершить наезд. Такие меры безопасности ввели в 2017 году после аналогичного теракта в Ницце и серии смертельных ДТП в французском квартале Нового Орлеана. Заграждения можно поднимать и укреплять, но этого не сделали.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что ФБР расследует наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане как террористический акт. Жертвами теракта в Новом Орлеане стали 12 человек. Также ранения получили 35 прохожих и двое полицейских. На месте ЧП обнаружили самодельные бомбы.

США ФБР ДТП Мужчины Водители
01 января 2025, 20:28
Трамп обвинил мигрантов-нелегалов в теракте в Новом Орлеане
РИА «Новости»
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Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане произошел из-за волны незаконной иммиграции преступников в США. Об этом избранный президент Дональд Трамп написал в в соцсети Truth Social.

«Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами», - отметил он.

Трамп пообещал оказать поддержку Новому Орлеану в расследовании и восстановлении после этого преступления.

В среду, 1 января, водитель на грузовике протаранил толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. Позже преступника нашли мертвым.

Согласно информации Fox News , несколько дней назад автомобиль, на котором ехал подозреваемый, пересек г раницу США и Мексики. Журналисты не смогли установить, кто им управлял. Имя убитого водителя пока не установили.

На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. ФБР трактовало случившееся как теракт, сообщало Ura.ru.

Президент Джо Байден пообещал мэру Нового Орлеана Латойе Кантрелл «федеральную поддержку».

США Грузовики ФБР Преступления Дональд Трамп Мужчины

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